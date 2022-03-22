Таку інформацію озвучив радник глави українського МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі. За його словами, Мізинцев "улюбленець Путіна".

"Для Гааги і трибуналу. Облогою Маріуполя керує особисто генерал-полковник Михайло Мізінцев, який керував операцією в Сирії. Улюбленець Путіна. Начальник Національного центру управління обороною Російської Федерації з грудня 2014 року, генерал-полковник з 2017 року. Це він віддавав накази бомбити пологовий будинок, дитячу лікарню, драмтеатр, будинки мирних жителів. Це він знищує Маріуполь, як раніше знищував сирійські міста", - заявив Геращенко.

Додамо, операція з деблокування Маріуполя технічно можлива, але залежить від пріоритетів, на які Генеральному штабу ЗСУ слід витрачати сили і кошти. Про це заявив засновник полку спецпризначення «Азов» Андрій Білецький.

Він додав, що поранених у боях за місто бійців багато, і нагадав про висновки американської розвідки про те, що 50% бойових вильотів російської авіації припадають на Маріуполь.

Нагадавши, Арестович пояснив, в яких кордонах повинна бути визнана Україна.

Як повідомляла Politeka, за даними Генштабу ЗСУ, у російських окупантів залишилося їжі і боєприпасів на три дні.

Також Politeka.net писала, як вирішити питання з окупованими Кримом і Донбасом.