Росію вигнали з Ради ООН з прав людини за результатами голосування.

Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію про призупинення членства російської федерації в Раді ООН з прав людини. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Щойно право Росії на членство в Раді ООН з прав людини призупинили. Військовим злочинцям немає місця в органах ООН, завданням яких є захист прав людини. Вдячний всім країнам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генасамблеї і обрали правильну сторону в історії", - повідомив Дмитро Кулеба.

Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022

Постпред України в ООН Сергій Кислиця опублікував табло з результатами голосування - 93" за", 24" проти", 58 "утрималися". За призупинення членства Росії проголосували в тому числі Сербія і Вірменія, які нерідко підтримують в голосуванні Росію.

Слід зазначити, що призупинення членства є максимальним рівнем покарання в Раді з прав людини – виключити державу неможливо.

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