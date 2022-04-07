Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію про призупинення членства російської федерації в Раді ООН з прав людини. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Щойно право Росії на членство в Раді ООН з прав людини призупинили. Військовим злочинцям немає місця в органах ООН, завданням яких є захист прав людини. Вдячний всім країнам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генасамблеї і обрали правильну сторону в історії", - повідомив Дмитро Кулеба.
Постпред України в ООН Сергій Кислиця опублікував табло з результатами голосування - 93" за", 24" проти", 58 "утрималися". За призупинення членства Росії проголосували в тому числі Сербія і Вірменія, які нерідко підтримують в голосуванні Росію.
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Слід зазначити, що призупинення членства є максимальним рівнем покарання в Раді з прав людини – виключити державу неможливо.
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