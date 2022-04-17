Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон поінформував президента Зеленського про подальшу військову допомогу, яку Україні нададуть найближчими днями. Про це британський політик повідомив у себе у Twitter.

Борис Джонсон запевнив, що Великобританія не зупиниться ні перед чим, щоб забезпечити українців ресурсами, необхідними для захисту своєї країни від російського наступу.

Додамо також, частину великоднього звернення у неділю, 17 квітня, Борис Джонсон промовив українською мовою.

"Будьте сильні і майте в серці одвагу, ви всі, що уповаєте на Господа", - сказав українською мовою Борис Джонсон.

У ролику, викладеному в офіційному Twitter-акаунті британського прем’єр-міністра, також можна побачити традиційні українські писанки.

На піджаку Джонсона видно значок із прапорами Британії та України.

Wishing Christians around the world a happy and blessed #Easter, including the Christians of Ukraine – whether you are marking Easter today or later this month.



May the risen Christ’s message of hope bring you strength.



1/2 pic.twitter.com/ChRimI3hzG — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 17, 2022

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