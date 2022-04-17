Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон поінформував президента Зеленського про подальшу військову допомогу, яку Україні нададуть найближчими днями. Про це британський політик повідомив у себе у Twitter.

Борис Джонсон запевнив, що Великобританія не зупиниться ні перед чим, щоб забезпечити українців ресурсами, необхідними для захисту своєї країни від російського наступу.

Додамо також, частину великоднього звернення у неділю, 17 квітня, Борис Джонсон промовив українською мовою.

"Будьте сильні і майте в серці одвагу, ви всі, що уповаєте на Господа", - сказав українською мовою Борис Джонсон.

Популярні новини зараз

Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу

Окупанти завдали ракетного удару під Києвом: перші подробиці і важливе прохання до жителів

У Києві перейменували три станції: оголошені нові назви

"Це кінець війни, вона програна Росією": Арестович розповів, яку техніку окупанти відправляють в Україну

Зеленський озвучив втрати ЗСУ: «Ми повинні зробити все, щоб ця війна не була нескінченною»
Показати ще

У ролику, викладеному в офіційному Twitter-акаунті британського прем’єр-міністра, також можна побачити традиційні українські писанки.

На піджаку Джонсона видно значок із прапорами Британії та України.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл підтримали українців: «Ми разом із вами»

Як повідомляла Politeka, президент Зеленський розповів про ймовірних гарантів безпеки для України

Також Politeka писала, що в рф образилися на Джонсона і заборонили в'їзд: "Ні омських тобі смітників, ні сочинських пляжів"