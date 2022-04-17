Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон поінформував президента Зеленського про подальшу військову допомогу, яку Україні нададуть найближчими днями. Про це британський політик повідомив у себе у Twitter.
Борис Джонсон запевнив, що Великобританія не зупиниться ні перед чим, щоб забезпечити українців ресурсами, необхідними для захисту своєї країни від російського наступу.
Додамо також, частину великоднього звернення у неділю, 17 квітня, Борис Джонсон промовив українською мовою.
"Будьте сильні і майте в серці одвагу, ви всі, що уповаєте на Господа", - сказав українською мовою Борис Джонсон.
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У ролику, викладеному в офіційному Twitter-акаунті британського прем’єр-міністра, також можна побачити традиційні українські писанки.
На піджаку Джонсона видно значок із прапорами Британії та України.
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