Радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяви спікера путіна дмитра пєскова про "перемоги" росії в Україні. Він нагадав про майже 30 тисяч загиблих російських вояків і про санкції, які ведуть рф до повної ізоляції від цивілізованого світу.

Відповідь російській владі Михайло Подоляк опублікував в особистому акаунті в Twitter.

"Без сумніву, "російська перемога", яка включає тотальні санкції, міжнародне нехтування, повну ізоляцію, масовий арешт яхт, епічні битви за села в Харківській області, буде тільки наростати. Просто пєсков має визначитися з дефініцією слова "перемога" ціною 30 тисяч мертвих росіян", — написав Подоляк.

Без сумніву, «російська перемога», яка включає тотальні санкції, міжнародну зневагу, повну ізоляцію, масовий арешт яхт, епічні битви за села в Харківській області, лише наростатиме. Просто #Пєсков має визначитися з дефініцією слова «перемога» ціною 30 тисяч мертвих росіян. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 17, 2022

Нагадаємо, у вівторок, 17 травня, прес-секретар путіна дмитро пєсков виступив на просвітницькому форумі "Нові горизонти". Він заявив, що росія впевнена у своїй перемозі, а путін точно знає, куди веде свою країну. Також пєсков повідомив про мир після війни і голос росії, "який обов'язково буде почутий". Саме на ці висловлювання іронічно відреагував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Переговори між Україною і рф припинені: в офісі президента зробили заяву.

Як повідомляла Politeka, Наступна в черзі: названа країна, на яку Путін може напасти після невдачі в Україні.

Також Politeka писала, що "Після Бучі та Маріуполя?": Подоляк жорстко відповів на пропозицію "зберегти обличчя росії".