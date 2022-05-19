Президент Франції був не єдиним з європейських політиків, хто пропонував Україні піти на поступки володимиру путіну.

Нові подробиці розкрив в інтерв'ю НВ радник глави офісу президента і член делегації України на переговорах з Росією Михайло Подоляк.

Він зазначив, що не тільки президент Франції Емманюель Макрон пропонував Володимиру Зеленському задуматися про поступки по суверенітету, щоб «зберегти обличчя» президента рф.

«В цілому ці заяви не тільки пана Макрона, а й ще деяких людей з Європейського політичного співтовариства трохи дивні... Зрозуміло, що українське суспільство не підтримає таких вимог ні в одному вигляді», - підкреслив Подоляк.

Він також зазначив, що подібні поступки спричинили б за собою «Мінськ-3» або його альтернативний варіант, а це означало б, що війна просто відкладена на пізніше.

«Це повинна розуміти політична еліта Європи, коли робить такі заяви. І ми на це свідомо не підемо в будь - якому вигляді», - запевнив Подоляк.

Він також здивувався тому, що в Європі взагалі з'являються такі думки на 83-й день війни в Україні. На думку Подоляка, вони викликані бажанням західних країн повернутися до звичної моделі ведення бізнесу з Росією.

У той же час, Подоляк підкреслив, що Європі слід ставити в пріоритет не поступки рф, а потреби України.

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