Байден потрібно терміново переглянути свою стратегію проти Трампа.

З огляду на відсутність стриманості, яку пронизує політичний дискурс у наші дні, зазвичай мало хто звертав увагу на слова, сказані президентом Байденом .

Минулого тижня під час приватної телефонної розмови зі спонсорами Байден заявив: «Ми перестали говорити про дебати. Настав час помістити Трампа в яблучко».

Але образне стало буквальним у суботу ввечері у Батлері, штат Пенсільванія. Куля потенційного вбивці перетворила на криваве місиво праве вухо Дональда Трампа.

Один із учасників залишився мертвим, а двоє отримали тяжкі поранення. 20-річного стрільця було вбито Секретною службою.

Президентські перегони миттєво перекинулися.

Республіканці швидко скористалися можливістю переінакшити головний аргумент Байдена проти Трампа, який полягає в тому, що колишній президент і його вкрай праві прихильники становлять загрозу «самій душі цієї країни».

Союзники Трампа кинулися до бастіонів, щоб заявити, що демократи розпалюють насильство своєю риторикою, стверджуючи, що Трамп є майбутнім диктатором, якого необхідно зупинити за всяку ціну.

Тепер ЗМІ заполонили фотографії пораненого Трампа, що миттєво стали культовими, з піднятим кулаком, коли його евакуюють зі сцени мітингу, а за його спиною майорить американський прапор на тлі яскраво-блакитного неба.

Історія показує, що Трамп отримає підвищення громадської думки принаймні тимчасово. Рейтинг схвалення Рональда Рейгана, який знижувався до замаху на його життя у березні 1981 року, підскочив на 11 процентних пунктів у наступні дні. «

Тим часом навряд чи можна уявити собі найгірший момент для Байдена, щоб переглянути свою стратегію проти Трампа. Усі ознаки вказують на те, що шлях Байдена до переобрання звужується.

Джерело: washingtonpost.