Віце-президент Камала Харріс уже починає поривати з лівим флангом партії.
Харріс змогла зберегти стриманість у багатьох питаннях, які розколюють демократів.
Але за короткий період, який знадобився їй, щоб закріпити висування своєї партії в президенти, вона вже позначила позиції з кількох ключових питань — клімат і політика абортів — які суперечать прогресивістам, які сподівалися, що вона піде далі за президента Джо Байдена.
Харріс також стикається з тиском ліворуч, що вимагає зберегти або перевершити регуляторний наступ Байдена на «корпоративну жадібність» і антимонопольну політику, тоді як бізнес-групи та помірні демократи хочуть більш дружнього підходу до економічних питань, включаючи криптовалюту.
Розбіжність, яку демократи прагнуть не виносити на публіку після тижнів внутрішніх чвар з приводу долі Байдена, і, напевно, є частиною розрахунку при виборі другого кандидата в найближчі кілька днів.
Харріс опиняється в центрі перетягування каната з приводу підходу партії до індустрії криптовалют.
Конкуруючі фракції демократів підштовхують Харріс зайняти їхню позицію щодо політики щодо криптовалют — питання, яке набуло величезної політичної значущості через величезні витрати галузі на вибори цього року.
За останні місяці Байден зіткнувся з серйозною негативною критикою своєї політики щодо війни Ізраїлю в секторі Газа : критики стверджують, що його адміністрація не вжила достатніх заходів для покращення ситуації з гуманітарною кризою, яка там розгортається.
Хала Рхарріт, яка пішла у відставку з Держдепартаменту через політику Байдена щодо Гази, заявила, що Харріс має зробити більше, щоб заручитися її підтримкою.
Ці ранні тертя з лівими наголошують на політичному перетягуванні каната, в яке втягується Харріс. Її підхід може визначити, наскільки впливовими є прогресисти після того, як їм значною мірою надали повноваження формувати економічний порядок денний Байдена.
Джерело: politico.
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