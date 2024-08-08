Кандидат у президенти від Демократичної партії вже стикається з вимогами та розчаруванням з питань, які прогресисти хочуть, щоб вона просувала навіть активніше, ніж Байден.

Віце-президент Камала Харріс уже починає поривати з лівим флангом партії.

Харріс змогла зберегти стриманість у багатьох питаннях, які розколюють демократів.

Але за короткий період, який знадобився їй, щоб закріпити висування своєї партії в президенти, вона вже позначила позиції з кількох ключових питань — клімат і політика абортів — які суперечать прогресивістам, які сподівалися, що вона піде далі за президента Джо Байдена.

Харріс також стикається з тиском ліворуч, що вимагає зберегти або перевершити регуляторний наступ Байдена на «корпоративну жадібність» і антимонопольну політику, тоді як бізнес-групи та помірні демократи хочуть більш дружнього підходу до економічних питань, включаючи криптовалюту.

Розбіжність, яку демократи прагнуть не виносити на публіку після тижнів внутрішніх чвар з приводу долі Байдена, і, напевно, є частиною розрахунку при виборі другого кандидата в найближчі кілька днів.

Харріс опиняється в центрі перетягування каната з приводу підходу партії до індустрії криптовалют.

Конкуруючі фракції демократів підштовхують Харріс зайняти їхню позицію щодо політики щодо криптовалют — питання, яке набуло величезної політичної значущості через величезні витрати галузі на вибори цього року.

За останні місяці Байден зіткнувся з серйозною негативною критикою своєї політики щодо війни Ізраїлю в секторі Газа : критики стверджують, що його адміністрація не вжила достатніх заходів для покращення ситуації з гуманітарною кризою, яка там розгортається.

Хала Рхарріт, яка пішла у відставку з Держдепартаменту через політику Байдена щодо Гази, заявила, що Харріс має зробити більше, щоб заручитися її підтримкою.

Ці ранні тертя з лівими наголошують на політичному перетягуванні каната, в яке втягується Харріс. Її підхід може визначити, наскільки впливовими є прогресисти після того, як їм значною мірою надали повноваження формувати економічний порядок денний Байдена.

Джерело: politico.

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