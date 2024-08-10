Затримки у двосторонніх платежах були однією з головних тем порядку денного під час візиту президента рф путіна до Китаю.

Росія та Китай можуть почати використовувати схеми бартерної торгівлі.

Про це повідомили агентству Reuters три джерела у сфері торгівлі та платежів, при цьому двоє з них очікують укладання угод у сфері сільського господарства вже восени, оскільки Москва і Пекін намагаються обмежити використання банківських систем, контрольованих Сполученими Штатами.

Затримки у двосторонніх платежах були однією з головних тем порядку денного під час візиту Путіна до Китаю в травні , і хоча з'явилися обхідні шляхи, такі як використання невеликих регіональних китайських банків, діяльність яких Вашингтону складніше відстежити, проблеми з платежами залишаються.

Бартерна торгівля дозволила б Москві та Пекіну обійти проблеми з платежами, знизити ступінь контролю західних регуляторів за їх двосторонніми транзакціями та обмежити валютний ризик.

Росія розробляє правила бартерної торгівлі, і російські джерела, з якими поспілкувалося агентство Reuters, виходять із припущення, що Китай робить те саме.

Усі джерела, які побажали залишитися анонімними через закритий характер інформації, тісно залучені до двосторонньої торгівлі.

Перші угоди можуть статися сфері сільського господарства.

На такий крок країни можуть піти через затримки у двосторонніх платежах через санкції США.

Путін обговорював цю тему з Сі під час візиту до Китаю у травні. Ще один варіант – використання невеликих регіональних китайських банків, діяльність яких Вашингтону складніше відстежити.

Китай останніми роками використовував бартерні угоди у торгівлі з Іраном та Малайзією, а також вони були нормою в їхній торгівлі з СРСР до розпаду.

Джерело: reuters .

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