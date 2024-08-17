Коли Путін напав на Україну, він думав, що невдовзі встановить маріонетковий режим у Києві.

Тепер Путін виявив, що українці фактично захопили 80 сіл усередині самої Росії і створили військову адміністрацію в російському місті Суджа.

Про це повідомив Борис Джонсон у статті для таблоїда Daily Mail.

"Цей блискавичний ривок у Курську область нагадує нам про ключову правду всієї війни: від самого початку ми завжди недооцінювали українців. Ми недооцінили їхній дар несподіванки, те, як вони безжально тримали в секреті свій останній план. Ми недооцінили їхню сміливість – їхню готовність зробити те , що люди вважали за неможливе", - написав Джонсон.

Джонсон додав, що коли мова заходить про підтримку Великобританією українців , прем'єр-міністру-лейбористу серу Кіру Стармеру настав час припинити ходити навколо і навколо.

"Ми всі розуміємо, чому Курська операція тактично блискуча. Захопивши і потім захистивши шматок російської території, українці є похмурим стратегічним викликом для Путіна", - вважає Джонсон.

Тому Путіну, ймовірно, доведеться перекидати війська з інших місць, і українці, звісно, ​​сподіваються, що це послабить напругу на Донбасі.

Росіяни використовують величезні авіабомби для знищення українських позицій і єдиний спосіб зупинити їх, вважає Джонсон — це вдарити по авіабазах, які використовуються цими російськими літаками.

Єдиний спосіб вдарити по цих базах — використовувати західний комплект, який вони вже мають.

"В українців є система ATACMS зі США, у них є протибункерні ракети Storm Shadow з Великобританії. Чого вони не мають, так це дозволів, необхідних для використання цих ракет проти своїх мучителів", - заявив Борис Джонсон.

Джерело: Daily Mail.

Останні новини:

Літній наступ Росії провалився: експерти спрогнозували, як йтиме війна до кінця 2024 року.

Слабка політика Шольца стала проблемою для Європи: експерти назвали головні загрози.

Найімовірніше, спочатку літаки злітатимуть із Румунії, - військовий експерт про F-16.