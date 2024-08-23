У той час, як Нарендра Моді прямує до Києва, деякі аналітики кажуть, що Індія могла б підштовхнути обидві сторони до переговорів, але вона може цього не захотіти.

Моді відвідає Україну з безпрецедентною поїздкою, щоб спробувати зміцнити статус Індії як потенційного миротворця в конфлікті, навіть якщо він не зможе перетворити ці раніше висміювані заяви на реальність.

Жоден прем'єр-міністр Індії не відвідував Україну з моменту сучасного формування країни після розпаду Радянського Союзу.

Візит Моді до України відбувся менш як через два місяці після його першої поїздки до Москви після повномасштабного вторгнення Росії на територію свого меншого сусіда у лютому 2022 року. Ця поїздка до Росії викликала різку критику з боку України та публічне висловлення невдоволення з боку Сполучених Штатів.

Проте Індія залишається рідкісною країною, яка підтримує добрі відносини як з Росією, так і із Заходом, головним прихильником України, і деякі аналітики вважають, що Моді міг би зіграти роль у підштовхуванні сторін до переговорів.

"Візит прем'єр-міністра Моді може створити можливість для діалогу та дипломатії", - сказав Al Jazeera відставний індійський дипломат і стратегічний аналітик Аніл Тригунаят, який також служив у Росії. "Це нелегке завдання", - визнав він. «Але ми маємо спробувати заради миру».

Аналітики та діючі дипломати зазначають, що недавнє розширення масштабів війни є серйозною проблемою для Моді та будь-яких зусиль щодо встановлення миру.

Дерек Гроссман, старший аналітик з питань оборони в Rand Corporation, сказав: «Малоймовірно, що Моді стане посередником у мирному врегулюванні через його складність, а також роль Індії як периферійного гравця, але, що, можливо, найважливіше, тому, що Індія не має для цього серйозних стимулів».

Джерело: aljazeera .

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