Українські чиновники презентували візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді як довгоочікувану демонстрацію підтримки країни під час війни з РФ.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Київ, підтримавши дипломатичні зусилля України щодо залучення незахідних країн до потенційних переговорів щодо врегулювання з Росією.

Україна паралельно домагається міжнародної підтримки своїх планів мирних переговорів, одночасно захоплюючи російську територію, яка, за словами українських чиновників, може стати важелем впливу на переговори, якщо її вдасться утримувати досить довго (ідея, яку Путін намагався розвіяти).

Інтереси України полягають у здобутті дипломатичної підтримки своїх переговорних позицій від максимально широкої міжнародної коаліції.

Візит Моді, хоч він і не схвалив українську ініціативу, допомагає сигналізувати про незахідну підтримку переговорів щодо врегулювання, які враховують інтереси Києва, заявив в інтерв'ю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дипломатія зосередилася на налагодженні зв'язків з Індією та Китаєм, вивчаючи можливі ролі цих країн у переговорах щодо врегулювання.

Індія розглядається як зацікавлена ​​у врегулюванні, щоб уникнути подальшої ізоляції Росії, яка може підштовхнути Москву до більш тісних обіймів із Китаєм, суперником Індії в Азії.

Індія покладається на російську зброю для своєї армії та під час війни в Україні закуповувала нафту зі знижкою у російських компаній, які потрапили під санкції з боку США та Європи.

Джерело: nytimes .

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