Президент США Дональд Трамп прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні, аби зосередитися на головному геополітичному виклику — протистоянні з Китаєм.

Київ став заручником у протистоянні між Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном, повідомляє Politeka.net.

Про це заявив кореспондент The Times Роджер Бойс. За його словами, одна з основних причин, чому Трамп намагається послабити позиції президента України Володимира Зеленського, полягає в тому, що український лідер не соромиться висловлювати свою думку про переговори між Росією та США.

На думку експерта, Трампу не терпиться відійти від "депресивної війни 20-го століття" на сході Європи і зосередити увагу на китайській загрозі.

"Логіка Трампа у швидкому завершенні війни в Україні полягає в тому, що це може звільнити простір для стратегічного зближення з Росією. Це, своєю чергою, могло б допомогти США послабити так зване безмежне партнерство між Москвою та Пекіном", - йдеться у статті.

Кореспондент наголошує, що виживання незалежної та процвітаючої України виглядає вторинним, порівняно з забезпеченням перемоги США у майбутньому глобальному протистоянні. Пріоритет для Трампа полягає не в гуманітарних аспектах війни, а в геополітичному балансі сил на глобальній арені.

На думку критиків, таке ставлення до конфлікту в Україні свідчить про прагнення США уникнути розбудови постійних військових структур китайсько-російського альянсу, який представляє величезну загрозу для стратегічних інтересів Америки.

Джерело: thetimes.

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