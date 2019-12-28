Село Волоське на Дніпропетровщині – приклад того, як депресивну територію можна перетворити на перспективне місце

Староста села Андрій Пінчук всього за кілька років зумів вдихнути у Волоське нове життя. У цьому йому допомогла децентралізація і команда колишнього голови облдержадміністрації Валентина Резніченка. Колишній священик, а нині успішний староста став героєм книги Юрія Голика "Безкінечність не для слабаків". Далі пряма мова Андрія Пінчука, якого цитує Інформатор.

У 2003 році до Волоського мене направила церква. Священиком. Храм розташовувався у будівлі колишньої лазні. Спочатку я жив у Дніпрі і до Волоського приїжджав тільки на служби. І якщо впродовж тижня був дощ, вода крізь дірявий дах потрапляла всередину храму і крізь щілини між дошками підлоги проростала зелена травичка. Зараз я б нічого з нею не робив. Це було б красиве дизайнерське рішення, а щоб спеціально досягти такого ефекту, треба було б витратити багато грошей. Але тоді я до цього ставився по-іншому.

Перші роки пішли на те, аби налагодити коло богослужінь, об'єднати людей, відкрити недільну школу. Будівлю храму не ремонтували, а всі гроші, які вдавалося акумулювати, направляли на заняття з дітьми, тому що в селі не було взагалі ніякої роботи у гуртках. Мене це найбільше вражало! Потрапляєш у населений пункт: немає світла. Багато років вуличне освітлення і безкоштовний вайфай в Волоському були тільки на території храму. Абсолютно нічого робити! І найголовніше: у селі не було води. Волоське стоїть на гранітній кручі, тому колодязі копати марно. Водопровід практично не працював. Люди збирали влітку дощову воду, а взимку – сніг. Прати речі я возив до своєї мами, до обласного центру.

Згодом я зрозумів, що згуртувати церковну громаду неможливо, якщо священик живе в іншому місці. Для того, щоб зрозуміти своїх прихожан, ти повинен повністю зануритися в їхнє життя і побут. Неможливо жити у місті, приїжджати і розповідати людям, у яких немає води, немає вуличного освітлення, як добре жити з Христом. Я переїхав до Волоського з дружиною і трьома дітьми. Ми розвели господарство: курей, свиней, перепілок, кролів, сад, город. Навіть павичів і тхорів. Все це було нелегко. Адже ми міські жителі. Було зрозуміло, що у наших населених пунктів – Волоського, Ракшівці, Червоного Садка і Майорки, досить депресивних сіл, була тільки одна надія на виживання – децентралізація та об'єднання. Села увійшли до складу Новоолександрівської ОТГ. Навесні 2015 року відбулися вибори. Висуваючи кандидатів, сперечалися, хто міг би об'єднати всіх: фермерів, підприємців, активістів, екологів, любителів тварин... Таку людину шукали у Раді ветеранів, у школі і в неформальній Раді фермерів. На моїй кандидатурі зупинилися. Після узгодження цього питання з церковним священноначальством, я пішов на вибори. Як виявилося, даремно. ПЕРСОНАЛЬНЕ ПЕКЛО СТАРОСТИ На другий місяць роботи старостою я перестав спати. Мені довелося приймати досить сильні заспокійливі. Я перебував у постійній напрузі. Священик у селі – особа шанована. Навіть якщо у людей горе і ти їх утішаєш, це все одно благо. Ставши старостою, я зіткнувся із хвилею негативу, нерозуміння, звинувачень. Це все було дуже концентровано і дуже різко. Я не був до цього готовим. Був момент, коли я став ненавидіти телефон, тому що з п'яти дзвінків чотири були проблеми, скарги, крики

Злий жарт зі мною зіграла моя відкритість і комунікабельність. Попередня влада не робила нічого. І люди перестали до неї звертатися. Вони цій влади не вірили, нічого від неї не очікували і нічого у неї не просили. Від цього влада перебувала у тихому щасті. А коли я став старостою, люди подумали: він же батюшка! Він все може! Зараз помолиться – і вода потече з крана, сміття вивезеться, дощі проллються на городи, сади зацвітуть, свині опоросяться! На інтуїтивному рівні люди хотіли, щоб їх почули, щоб хтось відгукнувся на їхні потреби. А я свій хлопець і всім хочу допомогти. Але так теж не треба було робити!

Річ у тім, що я став старостою у нижньому екстремумі проблем села. Все рухнуло. Я пам'ятаю відчуття страшної безпорадності, коли ти не те що не встигаєш вирішувати проблеми, ти не те що не встигаєш подумати про вирішення проблем, ти не встигаєш їх фіксувати! А я ж звик завжди бути добровольцем-ентузіастом! І тут я зрозумів, що потрібно міняти підхід. Потрібен стратегічний план. Частину проблем – відкласти і взагалі ними поки не займатися. Взяти одну якусь і глобально її вирішити. Потім взятися за наступну і далі за списком. Мій першочерговий список виглядав так: вода, сміття, школа.

ЗНАЙОМСТВО З ВАЛЕНТИНОМ РЕЗНІЧЕНКОМ

Незабаром після моїх виборів, у травні 2015 року, новопризначений голова облдержадміністрації Валентин Резніченко приїхав на виїзний прийом у сусіднє село, Сурсько-Литовське. Дзвонить голова нашої ОТГ і каже: «Завтра поїдемо на прийом. Тільки приодягнися!». А я не люблю костюми. На роботу до сільської ради ходив у джинсах і зручних розтягнутих светрах. Щоб можна було заляпатися грязюкою, сісти на підлогу, залізти в люк, побігати. У костюмі в селі ти наче слон у магазині посуду. Ти не можеш нічого робити руками, бо маєш берегти костюм. Зіпсуєш дорогу річ – додому не пустять! Тому я сказав голові ОТГ, що у мене немає грошей, в надії що відстане. А він каже: «Я з тобою поїду в магазин і куплю тобі костюм». Тут я зрозумів, що діватися нікуди, поїхав з дружиною і купив костюм, одягнувся і пішов на прийом.

Приїхали. Служба протоколу заздалегідь записала питання. Зараз вже не пам'ятаю, що написав. Але розмова пішла про інше. Я почав говорити про Майорку, найкрасивіше село Дніпропетровщини, яке вмирає без води. Почав говорити про новий корпус школи і про дороги. Відбувся такий діалог:

- Ви так багато проблем називаєте. Я не розумію, чому ми повинні їх вирішувати.

- По-перше, це дуже красиве село. По-друге, нам більше нема до кого звернутися. Ми не зможемо самі все це зробити. А по-третє, тут живуть люди!

- Збирайте документи.

І тут я відчув, що питання зрушилося.

ВОДА

У зв'язку з відсутністю власних криниць, наше село отримувало воду по трубах від КП «Дніпроводоканал». До села вода заходила через підводний дюкер, прокладений по дну Мокрої Сури. Він був занадто маленького діаметру. Його треба було замінити. Як і абсолютно всі комунікації по селу. Вони буквально сипалися. Закачавши у трубу 1000 літрів води, на виході отримували 100 літрів. 90% втрат!