Наконец-то, любознательные сограждане и косные соотечественники, мы получили четкий ответ на животрепещущий вопрос натурфилософии: параллельные миры существуют!

Более того, их обитатели проникают к нам, могут даже посетить Верховную Раду Украины, где выступить с проникновенной речью о том, что и так известно всем местным: украинская экономика сыплется, как труха с прогнившей крыши. Недопоступления в бюджет составляют свыше 16 млрд гривен, из них 13 с лишним — невыполнение плана по таможне. А в целом — с разгону в стенку, как прозорливо заметил выдающий себя за президента Украины.

Однако на основании этого делается чисто нечеловеческий вывод, что правительство Алексея Гончарука — лучшее за историю Украины. И именно поэтому его необходимо срочно поменять на новое...

Вот же ж коварные пришельцы! Но параллельная логика их выдает!

А еще выдает то, что при всей продвинутости параллельников у них до сих пор не изобрели зеркало. Потому что тот, кто изображал Владимира Зеленского, рассуждая о просчетах отставленного правительства, обязан был смотреться в зеркало постоянно. Чтобы видеть того, кто во всем этом политически виновен — и в выборе премьера-самокатчика, и в выдвижении министров-соросят, и в назначении силовиков-гуманистов.

Где ты, Принц Госплана, где ты?! Я слышу тебя, я иду к тебе в Зазеркалье...

Если серьезно, то детали говорят о многом. А порой — обо всем.

О глубине и качестве подготовки, которая предшествовала смене исполнительной власти, свидетельствует такая деталь: президент и глава Верховной Рады произносили фамилию нового премьер-министра по-разному: Владимир Зеленский с ударением на второй слог, а Дмитрий Разумков — на первый.

То есть, даже такую мелочь выяснить не успели — все происходило торопливо и несогласованно. И ни о каком аналитическом, даже просто осмысленном подходе к подбору членов Кабинета Министров в период украинского кризиса и в преддверии кризиса мирового речи не было и быть не могло.

Если поверхностность и вау-подход были еще как-то оправданы послевыборной эйфорией при формировании правительства Алексея Гончарука, то вот следующее правительство надо было подбирать с толком и расстановкой, чтобы не повторять ошибок.

Но — увы. Видение будущего страны, тактический путь к нему, ресурсное обеспечение этого пути, выбор адекватных исполнителей под задачи… Эти темы и близко не всплывали на заседании Рады, которая дружно отправила в политическое небытие прежнего премьера и оттуда же, из небытия, извлекла нового.

Речь Владимира Александровича, как всегда, была замечательной — правильные слова, правильные эмоции… А требовался сухой анализ проблем, во весь рост перед нами вставших. «Они сделали все возможное, а нам необходимо невозможное» — это что, аргументация от государственного деятеля, главы державы? Или это звонкие фразы, пустые, как госбюджет?

Замечательно, что Зеленский (его спичрайтер?) вспомнил о субъектности, остатки которой теряет Украина. Но для борьбы за эту самую субъектность во главе правительства нам необходима авторитетная фигура, не только видящая выход из кризиса, но и способная сформировать команду министров-единомышленников. И повести за собой страну. А также убедить в правильности пути западных партнеров.

Необходим премьер-министр, для которого это станет миссией. Общей миссией с президентом Украины.

Не знаю, как вы, а я такого масштаба и авторитетности в Денисе Шмыгале не разглядел. У меня вообще сложилось впечатление что он — еще более никакой, чем Гончарук.

Несомненно, он обладает большим, нежели предшественник, управленческим опытом. Он не будет увлекаться слайдиками и ездой по Кабмину на чем попало. Но и обеспечить, к примеру, свободу малому и среднему бизнесу он тоже вряд ли рискнет. Потому что увеличение поступлений в бюджет такой шаг даст лишь на втором этапе. А на первом будет падение сборов. И новоиспеченный, не обладающий общественным авторитетом премьер-министр никого не убедит, что после падения рост гарантирован.

А ведь согласовывать свои действия ему придется со слишком многими.

Судя по подбору министерских кадров, к этому явно приложил руку новый глава президентского офиса Андрей Ермак. Который не считает совместный бизнес с российскими партнерами фатальным пятном на репутации. Равно, как и работу во власти Виктора Януковича.

Я, кстати, тоже так не считаю: все зависит от того, на какой должности и чем себя проявил. Но тогда зачем ограничиваться полумерами? Пригласили бы уже Юрия Бойко, он бы подтянул Александра Клименко и Сергея Арбузова. И они своими незамысловатыми методами точно бы решили проблему неплатежей…

Иронизирую, конечно. Но лишь какие-то потусторонние силы заставят нынешний правительственный механизм, собранный из разнокалиберных винтиков и шпунтиков, работать, как часы.

А вот еще характеризующая ситуацию деталь. Почему Владимир Бородянский и Тимофей Милованов отказались работать во вновь разделенных министерствах?

Да потому, что они на практике знают: на юридическое оформление их бывших укрупненных министерств ушло полгода — на утверждение штатного расписания и должностных окладов, выделение бюджетов, на конкурсы, на которых почему-то проигрывают наиболее профессиональные кандидаты.

И вот министерства вроде только-только начали функционировать, как их опять разделили! То есть, опять вычеркнутые из жизни полгода на новые штатные, новые бюджеты и новые конкурсы. А ведь результат работы начнут спрашивать уже завтра.

Олимпийская подготовка, говорите? Рынок земли? Ну-ну… Имитация — да. Дерибан — возможно. Результат — нет.

При Владимире Зеленском мы дожились до того, что профессионалов надо буквально силой затаскивать на госслужбу, чуть ли не повесткой из военкомата призывать. От министров до руководителей среднего звена.

Еще пример нечеловеческого — зазеркального — подхода. Исполнявший нам президента пришелец проговорился, что он, мол, дал силовикам свою политическую волю, чтобы они обеспечили справедливость и законность.

Но ведь в нашем-то мире волю не отдают. Здесь волю проявляют. Каждодневно контролируя, добиваясь неукоснительного выполнения поставленных перед правоохранителями задач. Проявляя такую же заинтересованность в результате, как тогда, когда, например, приходилось вырываться из цепких КВНовско-масляковских рук для создания собственного шоу «95 квартал».

Впрочем, проявлением президентской воли можно считать и то, что на внеочередном заседании Рады генпрокурора умножили на ноль. Для чего пришлось даже рекрутировать голоса других депутатских групп — своих голосов «Слуге народа» не хватало. Неэффективный Руслан Рябошапка, неспособный даже уйти достойно, увольнения заслуживал. Беда в том, что он не заслуживал назначения!

Что нас всех теперь ждет?

Не меняя подходов, нельзя рассчитывать на новый результат. Нет, новый-то возможен, но только он рискует оказаться еще хуже предыдущего.

Вы знаете, почему от таможни уменьшились поступления? Все элементарно: те, кто возит товары через границу, не видят смысла платить пошлины. Потому что честным плательщикам преференции не предусмотрены, а неплательщикам не гарантировано наказание.

И так у нас во всем. Вот и вся тайна украинского зазеркалья.

Полагаю, новое правительство, перед которым не поставлена задача смены подходов к экономике, продолжит катиться по рельсам предшественников. Но в ускоренном темпе — мировой кризис добавит негативной динамики. И если так, то дыра в бюджете продолжит расти, рейтинг власти в целом и президента в частности продолжит падение. И осенью мы окажемся перед перспективой новой ротации в правительстве, но уже вместе с перевыборами Верховной Рады.

С облегчением ошибусь в прогнозе. Наши политические параллельные миры — они ведь такие: с реальностью не пересекаются. Почти.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для Политеки