Не прошло и месяца со дня назначения нового правительства, а некоторых министров уже собираются попросить на выход. Речь о министре здравоохранения Илье Емце и министре финансов Игоре Уманском. Для увольнения обоих есть весьма веские причины, преимущественно связанные с коррупционными схемами. Ожидается, что кадровые решения будут приниматься в условиях экономического кризиса и эпидситуации в стране очень стремительно.

О том, что кадровый состав нового правительства не продержится в изначальном виде и нескольких месяцев говорили сразу после назначения Дениса Шмыгаля премьер-министром. В конце недели бродившие в кулуарах слухи об отставках начали постепенно подтверждаться. Сначала со ссылкой на свои источники о возможных отставках в Кабмине сообщила «Украинская правда», затем слухи об уходе Ильи Емца фактически подтвердил лично Президент Владимир Зеленский.

Об увольнении Игоря Уманского и почти согласованном новом кандидате на место министра здравоохранения написала также шеф-редактор «Левого берега» Соня Кошкина.

За что увольняют Емца?

По данным Сони Кошкиной, Илья Емец должен написать заявление на увольнение по собственному желанию, при этом на его место уже якобы согласован экс-глава Одесской обладминистрации Максим Степанов. Опыта работе в медицинской сфере, но сейчас в МОЗ нужен скорее кризисный менеджер. Интересно, что уход Ильи Емца хотят организовать без скандалов. Но на самом деле и в пропрезидентской фракции, и в офисе главы государства к нему накопился ряд вопросов.

Ключевой - это слишком быстрые темпы возвращения теневых схем закупок лекарств, о которых говорили общественные активисты. Кроме того, ему также планировали вменить вялую невнятную работу по подготовке страны к пику эпидемии коронавируса. Вряд ли последней каплей стали резонансные заявления Емца о необходимости тратить деньги на лечение только тех, кому еще не исполнилось 65, но как известно, эмоциональная составляющая на Банковой играет не последнюю роль в кадровых решениях.

Чем не угодил Уманский?

Причины потенциальной отставки Игоря Уманского - гораздо шире «официальной версии» о «неудачном» секвестре, которую сейчас активно обсуждают в кулуарах парламента и правительстве. Некоторые СМИ также написали о прямом конфликте с премьером Шмыгалем из-за слишком большого урезания расходов, которое лоббировал Уманский. Кроме того, называют также неприятие самим Уманским глав таможни и налоговой Максима Нефьодова и Сергея Верланова, уволить которых пока не дает Шмыгаль.

Однако есть и еще одна версия, которая мало обсуждается в широких кругах, но активно подтверждается в ближайшем окружении министра. Речь идет о «большой стройке», на которую Уманский решил «посягнуть» в предложенном варианте секвестра несмотря на прямое указание Зеленского - не останавливать ремонт и строительство дорог.

Кроме того, Уманский может поплатиться креслом за желание восстановить на дорожном строительстве старые схемы. Как рассказывают старожилы Минфина, в 2014-2015 году именно Уманский, занимавший тогда пост первого замминистра финансов в министерстве Наталки Яресько якобы вместе с первым замглавы «Укравтодора» Евгением Барахом (известный также как племянник жены экс-главного военного прокурора Анатолия Матиоса) организовал схему сбора определенной части выделяемых из бюджета денег на дорожное строительство. Участники рынка тогда называли 0,5%.

Тут нужно напомнить, что в 2014 – 2015 ситуация в дорожной отрасли была, мягко говоря, аховая, поскольку подрядчики год-полтора не могли получить деньги за уже выполненные работы. И схема якобы как раз была призвана вернуть эти средства. От Минфина в ней, по данным источников, был задействован Олег Мельник, доверенное лицо Уманского, который затем был «переведен» в «Укравтодор» директором департамента финансов.

Мельника Уманский в марте 2020 года назначил своим заместителем, кроме того, повысил в статусе еще одного зама, с которым работал по автородовским вопросам пять лет назад - Василия Шкуракова, который из обычного стал первым заместителем министра.

Сегодня дорожники утверждают, что уже начали получать намеки о необходимости снова уплачивать этот коррупционный «налог» за право работать в отрасли и получать деньги за уже сделанные работы. По словам источника в правящей партии, якобы об этой «инициативе» Уманского узнали «слуги народа» и рассматривают возможность передачи таких фактов в НАБУ и ГБР.

Игорь Паливода