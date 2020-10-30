Що тепер? Господи, що ж з усіма нами тепер буде?!

Та нічого! Нормальненько все буде. Тому що Державне бюро розслідувань вже купило телескоп за 17 тисяч гривень... і зможе розгледіти будь-якого зловмисника хоч на орбіті Марса, правда, в перевернутому вигляді. І навіть знищити його, якщо, як рекомендують в мережі, прислухається до Матіоса і пристосує до телескопа далекобійний тепловізор. Тремти, Ілоне Маску!

Хто в Україні живе, той на комік-шоу не сміється.

Місцеві вибори закономірним, але все одно несподіваним чином стали продовженням знаменитого голосування на президентських виборах. Тоді Петро Порошенко своїм лицемірством дістав країну так, що люди готові були голосувати за кого завгодно, аби витрусити ПОПа з президентського крісла. Минуло трохи більше року, і з точно таким же протестним по суті голосуванням на місцевих виборах зіткнувся Володимир Зеленський.

Зеленський не схожий на Порошенка? Ще як не схожий! А ось результати правління-не відрізняються! До скреготу зубовного.

І навіть не у відсутності весняно-літньо-осінньої посадкової кампанії справа, точніше, не тільки в цьому.

Адже у нас не тільки вже два генпрокурора - на сто відсотків люди Зеленського! Це повною мірою стосується всіх губернаторів, більшості міністрів і так далі. Президент з подачі свого кварталівського оточення понапризначав на ключові посади чудових "нових облич". Вони такі ж жадібні і безпринципні, як і в попередніх правліннях, і відрізняються лише тим, що розуміють у держуправлінні ще менше, ніж Донецький десант Віктора Януковича.

Нинішня владна публіка натурально безплідна, що називається — ні постерегти, ні вкрасти. Ці призначенці нездатні не те що до очищення і оздоровлення країни, вони не в змозі винайти навіть пристойні схеми власного збагачення. Тому входять в ті, які замутили їх попередники, ще з Януковича починаючи.

Розумієте, досить скоро всі в регіонах - і громадяни, і чиновництво, і бізнес — з деяким острахом переконалися, що «зеленські» — зовсім не новоявлені господарі життя. Ні, вони нахабні політичні рантьє, що відчули себе намісниками бога на місцях, але на ділі здатні тільки паразитувати на корупційній спадщині попередників.

Тобто, їх (разом з кураторами з офісу президента) можна купити, причому, відносно задешево. Ось чому все, як завжди, чудово у Ріната Ахметова, і Віктор Пінчук зовсім не банкрут, і все не так уже й погано у Ігоря Коломойського - і життя, і на партію «за майбутнє» вистачає. Та й у місцевого бізнесу майже нічого не змінилося - дуже часто "заносити частку «треба тим же» рішалам", які брали і при ВФЯ, і при ПОПі, і при ВОЗі.

Щоб далеко не ходити, почитайте, що діється на митниці. Незважаючи на показний гнів президента.

Люди не сліпі, вони бачать, що пафосне лицемірство змінилося лицемірством артистичним. І вважають, що їх знову обдурили. Ось звідси і те саме протестне голосування, на яке «Слуги» напоролися з усього недолугого розгону. Виборці голосували за кого завгодно - за колишніх, за перевірених, на кому клейма ставити нікуди, за тих, хто навіть незрозуміло, тут або вже не з нами (дай Бог здоров'я Геннадію Кернесу!), аби не за висуванців від Зеленського!

До речі, Центральний штаб "Слуг" цих своїх висуванців до того ж тупо ігнорував, обіцяючи і не даючи ні грошей, ні ресурсів, ні навіть підтримки у вигляді доброго слова від Президента Зеленського.

Знову ж таки, кострубаті технологічні кривляння щодо пихнути дурью в довічному ув'язненні у вільній економічній зоні, сумуючи про трьохсот депутатів, полеглих за нікчемний Будапештський меморандум, нічим допомогти партії влади не могли. І не допомогли, скоріше, навпаки.

Так що, недавні тріумфатори, отримаєте і розпишіться. Партійні проекти Петра Порошенка і Віктора Медведчука відверто святкують реванш, і нехай нікого не вводить в оману їх антагоністична риторика. Якщо, не приведи Господь, дійде до поділу країни, то вони прегарно домовляться. Власне, ще у Відні в 2014 році домовилися.

Зрозуміло, відповідальні від "Слуг" за провалену кампанію типу Олександра Корнієнка публічно втирають, що все зашибісь — мовляв, не було жодного депутата, А тепер — тисячі тисяч... більше, ніж зірок на небі, і навіть, ніж на кітелях деяких наших воєначальників, які не виграли жодної битви.

Ага, а просто порівняти рівень підтримки тих же "Слуг" на парламентських виборах і зараз, їм чомусь дуже не хочеться. Щось це мені нагадує... а, славну перемогу російської зброї при Бородіно, після якої переможені французи чомусь продовжили наступ і зайняли Москву.

А чого, головне, щоб Володимир Олександрович повірив. І повірить же!

До речі, а партійні функціонери Зеленського всерйоз вважають своїми ті жалюгідні обмилки, які від «Слуг» прослизнули в різні поради? Тоді вони або нерозумні, або нечесні, або одночасно. Та місцеві ділки їх фракції перекуплять, якщо не погребують, як уже сталося з багатьма губернаторами. Чисто для прикладу, модельний голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, він чий - все ще Володимира Зеленського чи давно Ігоря Коломойського?

Але раз так, то "Слуг" ицілком може чекати її одна блискуча і грандіозна "перемога" — фактичний розпад монобільшості. Але численні корені і це пояснять, виправдають та ще й нагороди собі попросять.

А правда в тому, що в українській політиці поважають тільки сильних і, відповідно, переможних. Тих, хто оступився втоптують і вже не піднятися - стежте за вже співочою кар'єрою Олега Ляшка, який подавав і брав не тільки надії.

Володимир Зеленський, який є першоджерело нинішньої влади, допустив головну і тому фатальну помилку: сунувшись і облажавшись на місцевих виборах, він продемонстрував слабкість. Публічну слабкість як проміжний підсумок свого президентства!

Розганяє парламент сильний президент, з яким не можна не рахуватися. Вірить у перемогу при триразовому падінні рейтингу своєї партсили президент - слабак (Віктор Андрійович, Ваші граблі в надійних руках!).

Нинішньої влади вже ніхто не боїться. Ні в центрі, ні на місцях. Її театрально нахмурені бровки і відрепетируваний метал в бархатистому баритоні давно не вражають бувалих вітчизняних станіславських.

Відчуваючи повну безкарність, наші суди іменем України дозволяють собі які завгодно рішення, тільки не на користь України. Олігархи спокійнісінько підвищують тарифи, а фактично-побори. Куратори медичної сфери набивають кишені на загальній біді. Зовнішні партнери відверто грають Україною Зеленського в пристіночок. І навіть нікчемне керівництво ДБР, в чиєму послужному списку жодного засудженого високопоставленого злочинця, демонстративно купує собі або своїм дітям безглузді іграшки на зразок того ж телескопа (для дистанційного спостереження повно спеціалізованої техніки, а у цієї навіть зум толком не змінюється!).

Кінцева, Володимир Олександрович! Звідси - тільки вниз. На жаль, вниз разом з країною.

Ті, хто по-людськи співчувають Володимиру Зеленському (та я і сам почасти такий) часом запитують: невже не можна нічого виправити, змінити, все таке?

Можна, напевно. Ось тільки той, хто здатний виправити, ніколи б не накоїв стільки благодурниць, скільки вдалося ВАЗу. Та й запізно виправляти.

Специ стверджують: виховувати дитину на другий день після народження — значить упустити час, треба починати відразу в перший. А ще правильніше -внутрішньоутробне виховання, привчання до дисципліни. З президентами -аналогічно. Але президент Зеленський же був зачатий в пробірці, тільки дуже великій - знімальний павільйон називається…

У будь—якому випадку, керівництву країни слід було б зібратися - і разом (чого давненько не було), і з думками (у кого є), щоб по можливості тверезо оцінити ситуацію. А для початку визнати, що коли президент Зеленський вирішив зайти на олігархічного дракона з хвоста, то потрапив зовсім не в казкову печеру Аладдіна.

Олександр Кочетков, аналітик і політтехнолог, спеціально для "Політеки"