Подорожчання проїзду в одній із громад Харківської області відеться вже найближчим часом, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду в Харківській області очікується у Лозівській громаді з 1 травня, адже перевізники наполягають на перегляді тарифів через зростання витрат, повідомляє Politeka.

Про це проінформував перший заступник Лозівського міського голови Олександр Жидков.

За його словами, перевізники надали економічні розрахунки, які підтверджують необхідність рішення про подорожчання проїзду в Харківській області.

Йдеться про зростання цін на пальне, мастильні матеріали та запчастини, а також підвищення заробітних плат.

Олександр Жидков зазначив, що тарифи у громаді не змінювалися з 2024 року, тому коригування називають вимушеним кроком для стабільної роботи транспорту.

За попередніми підрахунками, вартість квитка в межах міста може становити 20 грн, а до селища Лиманівка - 25 грн. Водночас місцева влада планує зберегти пільгові умови для окремих категорій пасажирів.

Для пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю III групи квиток пропонують встановити на рівні 15 грн, а для дітей віком від 7 до 14 років - 10 грн.

При цьому у громаді продовжать діяти 14 пільгових рейсів, які забезпечують безкоштовне пересування для визначених категорій населення.

За словами посадовців, така підтримка залишиться, оскільки громада і надалі фінансуватиме перевезення соціально незахищених мешканців. На ці потреби у 2026 році з місцевого бюджету передбачили майже 5,7 млн грн.

Важливо, що подорожчання проїзду в Харківській області супроводжується і додатковими змінами у транспортній системі.

Зокрема, планується запуск нового рейсу о 21:10 для пасажирів, які прибувають останнім електропоїздом із Харкова. Спочатку цей маршрут працюватиме у тестовому режимі протягом двох тижнів.

