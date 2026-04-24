У міському транспорті запровадили оновлення, і нова система оплати за проїзд у Вінниці тепер передбачає використання різних QR-кодів для пасажирів.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці почала впроваджуватися через появу кольорових QR-кодів у громадському транспорті міста, повідомляє Politeka.

Про зміни проінформували у Вінницькій транспортній компанії, де уточнили, що нові наліпки вже поступово з’являються у салонах транспорту.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці передбачає окремі QR-коди для клієнтів ПриватБанку та monobank, хоча фактично розрахуватися за поїздку можна карткою будь-якого банку.

Візуально вони відрізняються за кольором. QR-коди ПриватБанку мають жовтий відтінок, а monobank позначені рожевим. У компанії пояснюють, що це зроблено для зручності пасажирів, аби кожен міг швидко обрати звичний сервіс.

Скористатися новою системою оплати за проїзд у Вінниці можна кількома способами. Один із варіантів передбачає використання застосунку «Приват24».

Після сканування коду пасажир обирає кількість квитків, підтверджує транзакцію та отримує електронний квиток, який зберігається у розділі транспорту.

Інший спосіб передбачає використання камери смартфона. У такому випадку відкривається сторінка у браузері, де потрібно обрати тип поїздки, кількість квитків і розрахуватися через Google Pay, Apple Pay або банківську картку.

Окремо передбачена інтеграція з monobank. Після сканування коду достатньо підтвердити розрахунок, і квиток відкривається у браузері з усією необхідною інформацією.

Також доступний варіант купівлі квитка через камеру смартфона з подальшим вибором способу розрахунку. Після завершення операції квиток одразу з’являється на екрані.

