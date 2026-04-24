Попри зміни на глобальних фінансових ринках, інтерес до сектору FinTech залишається стабільним. Інвестори дедалі частіше звертають увагу на технологічні компанії та бізнес-моделі, які поєднують масштабованість, прозорість і стійкість до змін ринку, зазначає засновник і CEO Aventus Group Андреюс Трофимовас.

За його словами, в умовах волатильності змінюється сам підхід до інвестицій: на перший план виходять не лише показники зростання, а й здатність бізнесу адаптуватися до нових умов.

«Сьогодні інвестори дедалі менше орієнтуються виключно на дохідність. Важливішими стають стійкість моделі, прозорість і здатність компанії працювати в різних ринкових умовах», — підкреслює Трофимовас.

Чому FinTech залишається у фокусі

Ключовим драйвером розвитку сектору залишається цифровізація фінансових послуг. Доступ до фінансових продуктів став швидшим, простішим і технологічнішим, а бар’єри для користувачів суттєво знизилися.

«Те, що раніше вимагало складної інфраструктури, сьогодні доступно онлайн. Це змінює не лише клієнтський досвід, а й саму логіку розвитку фінансових сервісів», — зазначає Трофимовас.

Водночас він наголошує, що FinTech дедалі частіше розглядається не як окрема галузь, а як частина ширшої трансформації фінансового ринку.

Різні ринки — різні моделі

За словами Андреюса Трофимоваса, однією з ключових особливостей FinTech є неможливість використовувати універсальні рішення.

«Модель, яка успішно працює в одній країні, може виявитися неефективною в іншій. На це впливають регуляція, поведінка клієнтів і економічне середовище», — пояснює він.

Саме тому міжнародні компанії роблять ставку на поєднання глобальної стратегії та локальної адаптації.

Як змінюється роль інвестицій у FinTech

Сьогодні участь у розвитку FinTech дедалі частіше пов’язана з інвестиціями у технологічні компанії або створенням власних фінансових продуктів.

«Йдеться не лише про вкладення в бізнес, а й про розвиток унікальних власних рішень, які можуть масштабуватися на різних ринках», — зазначає Трофимовас.

За його словами, такий підхід дозволяє гнучко реагувати на зміни та швидше адаптуватися до нових вимог.

Глобальні тренди ринку

За оцінкою Трофимоваса, розвиток FinTech у найближчі роки визначатиметься кількома ключовими трендами:

новий рівень автоматизації процесів із впровадженням АІ

посилення регуляції на більшості ринків, впровадження RegTech

фокус на compliance та вимогах до управління ризиками

посилення конкуренції та швидке зростання глобальних гравців

«Фінансовий ринок стає більш вимогливим до якості продуктів і стійкості бізнес-моделей. Це впливає на всіх учасників — від стартапів до великих міжнародних компаній», — каже він.

FinTech переходить від зростання до стійкості

У найближчі роки ключовим фактором для FinTech-компаній стане не стільки зростання, скільки здатність працювати в умовах постійно змінюваної регуляції та ринкового середовища.

«Сьогодні виграють ті, хто вміє швидко адаптуватися до нових вимог — від регуляції до поведінки клієнтів. Це стає важливішим, ніж сама технологія», — підсумовує Андреюс Трофимовас.