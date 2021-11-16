Школяр з Одеси вчинив вчинок, на який наважиться не кожен дорослий, з його допомогою поліцейські знайшли і затримали винуватця аварії, який зник з місця.
12-річний Кирило став очевидцем ДТП, яке сталося на Люстдорфській дорозі. Хлопчик запам'ятав номерний знак винуватця аварії, що втік, і відразу повідомив всю інформацію праоохранителям. Про це
Копи подякували школяру.
"Дякуємо Кирилу за небайдужість, високу суспільну свідомість і допомогу поліції", – йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, що 12 листопада на розі Люстдорфської дороги і Левітана машина збила людину. Від удару пішохода відкинуло на інший автомобіль Toyota, який рухався по крайній правій смузі. Водій втік з місця аварії.
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