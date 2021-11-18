В Одесі пожежна машина потрапила у масштабну ДТП - водій в'їхав у кіоск, коли прямував на виклик.

Як передає Politeka, відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі "Х.Одесса".

Як видно з відео пожежна машина з'їхала з дороги та врізалася у кіоск. За інформацією свідків, декілька екіпажів пожежників їхали на виклик.

Крім того, користувачі каналу у коментарях розповіли, що ця машина зазвичай їздила з великою швидкість по району.

В наслідок ДТП, на щастя, ніхто не постраждав.

Згодом на каналі додалося відео, з якого видно, що передува інциденту зіткнення пожежної машини з легковим автомобілем.

На цьому тижні в Одесі спалахув наче факел торговий кіоск. За повідомленням рятувальників, пожежа виникла у кіоску площею 20 метрів. Вогонь вдалося повністю загасити майже за 15 хвилин. На щастя загиблих і постраждалих немає.

Ще одна масштабна пожежа виникла на Одещині у понеділок 15 листопада. За повідомленням рятувальників, вогонь охопив будинок бази відпочинку "Левада" у Грибовці. Протягом трьох годин пожежники боролися з полум'ям, при цьому пориви вітру сильно ускладнювали роботу рятувальникам. На щастя, загиблих і постраждалих в цьому інциденті не було. Вогнем знищено дерев'яний будинок, пошкоджено дах та кімнати у поруч розташованих будинках.

Нагадаємо, що пожежа охопила студентський гуртожиток в Одесі

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