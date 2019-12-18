Українська співачка Софія Ротару засвітилася на зйомках "Блакитного вогника", які проходять на «Мосфільмі»

Робота на майданчику йде повним ходом. Софія Ротару виконала дві композиції, записуючи кожну з них по кілька разів. У перервах між зйомками до неї вибігали гримери і поправляли макіяж і зачіску, пише Собеседник.

В глядацькому залі артистка записала новорічні вітання.

Зірка ні з ким не спілкувалася за лаштунками, боячись провокацій. Артистка також відмовилася і від інтерв'ю і відразу після запису поїхала в готель.

Наголошується, що зірка прожила в Москві більше тижня, знявшись у декількох новорічних шоу і побувавши на фестивалях.

Нагадаємо, Ротару після виступу на концерті «Легенди РЕТРО FM» у Москві не вийшла до журналістів, проте ті зустріли її при виході з будівлі «Мегаспорту».

Тоді зірка, після свого повернення в РФ, сказала наступне: «Ось воно щастя з моїми глядачами! Незрівнянний концерт! Я щаслива, як ніколи!».

Зазначимо, у Росії після новини про повернення зірки вибухнув скандал. Співачка зазнала цькування.

Пізніше в російських ЗМІ відразу ж «заспівали» про те, що артистка «повернулася і надовго». Чутки розгорілися і через можливий виступ співачки на новорічному корпоративі. Інформацію про це підтвердив її директор Сергій Лавров.

Раніше повідомлялося, що концертний директор Софії Ротару, Сергій Лавров, розповів про те, скільки отримує зірка.

За словами директора, йому доводиться вмовляти артистку виступати. Як він зазначив, знаменитість не хоче давати концерти. В рік у зірки може бути лише 10 виступів.

Лавров повідомив, що Софія Михайлівна спонсорує велику родину - п'ять братів і сестер, дітей та онуків, тому у неї немає грошей.

Раніше ми писали, що колишній директор зірки, Ольга Коняхіна, яка відсиділа за аферу з фейковими концертами, розповіла, що Ротару кілька разів робила операції. За словами Коняхіної, артистка зверталася до хірургів в елітній клініці Санкт-Петербурга.

Колишній директор заявила, що зірка робила кругову підтяжку обличчя, а фігуру не чіпала, адже вона у Ротару нормальна.

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