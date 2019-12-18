Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

В цей раз знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній ети Instagram показала на новий відео і фото свій відпочинок після зйомок у відомому шоу, пише Politeka.

Яскравими фото зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком.

Як відомо, зірка кілька тижнів відпочивала в Китаї, звідки викладала яскраві фото своїх пригод. Зараз зірка вже повернулася додому і активно демонструє відпочинок вже в Києві. Цього разу артистка весело пожартувала над шанувальниками.

Так, в цей раз Леся опублікувала в мережі досить незвичайне веселе відео, на якому з'явилася в кумедному образі. Вона стоїть біля включеного торшера в картатому халаті, а на її голові зав'язана світла косинка з відстовбурченими вухами. При цьому на обличчі Никитюк цікавий розпис – чорні вуса і висока монобровь. Весь цей час на динамічному відео звучить смішна пісенька. У підписі до відео телезірка написала просто: "Солодких снів".

Шанувальники тут же взялися коментувати побачене.

Раніше зірка також вирішила показати цілу серію відео з відпочинку, на який нещодавно вирушила. Сама артистка відправилася на відпочинок в Китай, де активно подорожує і милується пам'ятками, проте це не заважає їй показувати яскраві знімки в Instagram.

«Принцеса Китаю Луся і Дегустація голови качки 😂 # china #food # багиняламината # лесялесичка», – жартівливо коментує серію яскравих кадрів в Instagram Никитюк.

Ось що написали користувачі з приводу побаченого:

«Дуже смішно, обіс*ать коліна просто 😂😂😂», «Блін, Леся – їси вкусняшки і не поправляєшся. Пались – що за фокуси?) Магія?)) 😉», «Да уж.. Жінкам не звикати чоловічі мізки виїдати.. Певний досвід помітний..😂😂😂😂👍😎», «Ну звичайно коли варять голову отрубывают дзьоб.», «Дааа😂я аж розплакалася з виразу твого обличчя на кожну деталь яку ти пробывала😁», «Цілеспрямований качур! 🔥».

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

Як повідомляла Politeka, Никитюк похвалилася апетитними формами: «позаздрить навіть Кардашьян».

Також Politeka писала, що Никитюк вразила яскравим відео з молоденьким жеребцем