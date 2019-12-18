У мережі були опубліковані незвичайні знімки Софії Ротару

72-річна естрадна співачка Софія Ротару не перестає радувати своїх шанувальників, про це повідомляє Politeka.net.

В Instagram на фан-сторінці Діви з'явилися нехарактерні для цієї спільноти фото з Софією Ротару. Вона постала перед нами не в пафосному сценічному образі зірки, а в простому буденному одязі, виходячи з авто.

На наступному фото співачка вже в оточенні журналістів. Софія мило посміхається, відповідаючи на їх питання.

Фанати почали коментувати фото: "Ми вас дуже любимо ❤️", " Улюблена❤️і неповторна", " КРАСУНЯ НАША !!!!!!!!!", "Просто супер королева краси!!!!!Люблю вас❤️❤️❤️", " ❤️розумниця і красуня краще всіх принцес а🔥😍🙌💝👍👏❤️😍💝😍👏".

Раніше ми повідомляли, що публіка не втомлюється дивуватися, як молодо співачка Софія Ротару виглядає у свої 72 роки.

Фігура у зірки струнка, а обличчя+ без зморшок.

Колишній директор зірки, Ольга Коняхіна, яка відсиділа за аферу з фейковими концертами, розповіла, що Ротару кілька разів робила операції. За словами Коняхинойъ, артистка робила операції в елітній клініці Санкт-Петербурга.

Колишній директор заявила, що зірка робила кругову підтяжку обличчя, а фігуру не чіпала, адже вона у Ротару нормальна.

Пластичні хірурги думають, що співачка не зупинилася на круговый підтяжцы обличчя, а її ідеальна зовнішність обійшлася в один мільйон рублів.

Так, один із лікарів повідомив, що утримати брилі, гарну шию у віці Ротару не можливо навіть при хорошій генетиці.

Медик припускає, що Ротару робила кругову підтяжку, блефаропластику. А також зірка вдавалася до методик філлеров, так як помітні хороші вилиці. Крім того, швидше за все, артистка робить собі уколи ботокса, адже лоб досить гладкий, а брови правильно посаджені самі по собі.

Хірург поставив своїм колегам, які попрацювали над Софією Ротару, 10 балів з 10.

Нагадаємо, Софія Ротару після виступу на концерті «Легенди РЕТРО FM» у Москві не вийшла до журналістів, проте ті її зустріли при виході з будівлі «Мегаспорту».

Тоді зірка, після свого повернення в РФ, сказала, що дуже щаслива і концерт був незрівнянним.

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