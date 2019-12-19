Дочка колишнього народного депутата Михайла Добкіна, Алла, порадувала підписників відвертим фото

На знімку Алла Добкіна з'явилася в короткій чорній сукні з глибоким декольте, але з довгими рукавами, пише Рoliteka.net.

Своє пишне волосся дівчина закинула набік, надаючи образу більш спокусливий вигляд. А красиві босоніжки на тонкому каблуці ідеально підкреслили стрункість ніжок Алли.

Макіяж у вигляді стрілок на очах і стильні аксесуари завершили привабливий образ дівчини.

За кілька годин пост дочки скандального політика зібрав понад 1000 лайків та коментарів.

"❤️❤️", "Красива дівчина 👍🔥👑", "Дуже стильно!", "Красиво🎆", "Вау! Дууже гарно 💔", "Beautiful 😘", "Королева⚜️🖤", "Вау, занадто гаряче", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Алла Добкіна не перестає радувати шанувальників модельних форм в мережі.

Нещодавно молода мама показала відверте коротке відео – такі зазвичай входять в «пакет» повного фотосэта від гламурних українських, і столичних зокрема, фотографів. На кадрах жінка млосно випускає сигаретний дим, змахує волоссям і згинається на камеру.

На знаменитості були біла майка і світла сорочка, швидше за все, відео чорно-біле і оформлено з музикою. Шанувальники моделі дуже раді таким «гарячим» роликам і всіляко вихваляють пишні форми і струнку фігуру Алли Михайлівни.

Раніше повідомлялося, що зазвичай зухвала і з розпатланим волоссям Алла, постала «білою і пухнастою». При чому у всіх сенсах слова – дівчина одягнулася у світлий наряд і посеред білого дня вирішила сфотографуватися на пам'ять в компанії рогатих… кіз, або козлов.

Алла Добкіна зазначила, що знайшла в Києві «своїх», такий кумедний «номер» і фото порадували шанувальників жінки – всі на славу посміялися і сказали автору фото про похвальну самоіронію.

Нагадаємо також, що днями Алла поділилася кількома фото, зробленими в нічному клубі. На них дівчина постала в усьому білому, не рахуючи чорних шкіряних берців. На Аллі світлі штани, блуза і піджак. Волосся красуні злегка розпатлане, а макіяж при цьому не надто помітний.

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