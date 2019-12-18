Молода мама Регіна Тодоренко підірвала мережу відвертим кадром

Крім фізичної демонстрації себе – пікантних частин тіла зокрема, артистка вирішила розповісти про особисте. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки ТБ і мережі.

На новому опублікованому фото артистка показалася зі своєю маленькою дитиною. Не тільки цей факт, але і те, що телеведуча спустила з плечей сукню і навіть трохи «посвітила» грудьми, привернув увагу публіки. В кадрі знаменитість постала вся в білому на руках з сином і, схоже, вона його годувала в момент зйомки. Волосся артистка розпустила, погляд у неї на знімку – проникливий, люблячий, словом, як у кожної мами:

«@vladtopalovofficial + #Майкл = краще, що трапилося в моєму житті! 🐻 🐻🐻 Зараз читаю главу про дитячі примхи, маніпуляції, істерики, і як з ними справлятися. Відповідь дуже проста: «НЕ ДОВОДИТИ ДО вищепереліченого»,- пише Регіна в мережі і додає, додає чимало – вона опублікувала лонгрід у своєму мікро-блозі, про «формулу щасливих батьків»:

«…Як тільки я знайшла формулу вирішення цієї складної математичної задачі, все заграло новими фарбами.

Формула - власний приклад! Необхідно завжди звертатися до витоків. Раніше ми не говорили, а лише показували, ілюстрували свої думки наскальними малюнками. Ось і зараз, як мені здається, ефективніше прохання підкріпити дією. Ми пробуємо, Майкл віддзеркалює) Так, на все це потрібні час, сили і ЛЮБОВ 💓».

Шанувальники оцінили й кадр, і поради зірки – відзначили природний «свіжий» вид артистки, майстерність фотографа і, звичайно ж, чарівного малюка.

Раніше ми повідомляли, що Тодоренко бурхливо відсвяткувала день народження сина.

Регіна розповіла про своєму новому подорожі і важливому відпочинку. При цьому на новому фото в Instagram зірка показала фігуру в купальнику. А вже сьогодні вразила серією милих кадрів. Справа в тому, що Регіна з Топаловим святкує день народження сина. П'ятого грудня їх дитині виповнився рік.

На відео видно, як переодягнені в панд аніматори розважають гостей - як дорослих, так і маленьких. Звичайно ж, найбільше уваги дісталося імениннику і його батькам - до речі, на відео видно, як Майкл ходить.

Повідомлялося, що Тодоренко з перекошеним обличчям вразила видом на відпочинку.

Відома українська співачка Регіна Тодоренко, яка живе і будує кар'єру в Росії, опублікувала новий знімок з відпочинку.

Регіна продовжує радувати фанатів знімками з відпочинку на Балі. Цього разу співачка показала дивну гримасу на обличчі. Вона висунула язик і викотила очі. Регіна була тільки в солом'яному капелюсі і купальнику.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами

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