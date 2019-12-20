Українська реперша Alyona Alyona опублікувала відверте фото на своїй сторінці в Instagram

Співачка з'явилася, по всій видимості, оголеною, однак прикрила принади великим очищеним мандарином, пише Рoliteka.net.

На руці виконавиці видно татуювання, а образ доповнює яскрава помада. Зірка позує у сріблястого фона.

"Щось погода зовсім не новорічна: хворіють всі і снігу немає. Добре, що мандаринок повні прилавки. Хто любить вже очищені? 🍊", - написала реперша.

За кілька годин пост дівчини зібрав понад 24,5 тисяч лайків та коментарів.

"це фруктова бомба 🔥", "О, точно, апельсин хочу👍", "❤❤❤❤❤ ай лав ю 😘", "Я той чоловік, який любить їх чистити для інших 😅👌🏻", "Який великий мандарин 🔥 я б з'їв весь", "Оригінально 🔥", "Мандаринка зайва", "Я знаю пароль, я бачу мандарин, я з'їм їх три мішка і помру молодим 🤣 🍊 Альона, Ви як завжди 🔥", "салат на обличчі - не моя фішка, я мандаринка - соковита, пишна) 😄🎄🍊🍛", "Це обкладинка для треку по-любому 🤙👍🤙🖖🏿", "Люблю мандарини і вас обожнюю ви супер співачка і дівчина 👍👍", "просто вогонь", "Тематика звичайно гумористична але на вигляд м'яко кажучи не дуже😅", "Ось це мандаринка", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 28-річна Олена Савраненко (справжнє ім'я співачки Alyona Alyona) у своєму мікроблозі в Instagram поділилася свіжим фото, на якому вона постала в пікантній позі в купальнику чорно-червоного кольору.

Так, пампушка розляглася на підлозі і підняла вгору ногу. При цьому в кадрі засвітився розкішний бюст артистки. Олена з посмішкою впевнено і навіть зухвало дивиться прямо в об'єктив.

Шанувальники похвалили Альону за сміливість показати себе такою, як вона є.

Нагадаємо, українська співачка Джамала опублікувала фото з репершою Alyona Alyona.

У своєму пості Джа продемонструвала короткий топ, зверху якого картатий піджак, а також штани.

Alyona Alyona позувала у довгій сорочці, червоних шортах і рожевих треніках з білими смугами.

На кадрах дві зірки посміхалися, обіймалися і навіть кривлялися.

Нагадаємо, епатажні Джамала і Alyona Alyona висолопили язики на камеру: "Дівчатка розривають..."

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