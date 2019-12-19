Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко з чоловіком, Владом Топаловим, вперше вирішила показати обличчя своєї дитини

Нещодавно малюкові, Майклу, виповнився рік, пише Рoliteka.net. Пара разом з хлопчиком знялася для одного з журналів, на обкладинці якого і з'явилися.

Щасливий батько опубліковав відповідні фото в своєму Інстаграм.

"Наша перша новорічна зйомка!!!! 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

Наша весела сімейка! Люблю вас, мої ведмеді!...", - написав Топалов.

Варто відзначити, що також Влад опублікував другий пост зі своєю дитиною, де тримає Майкла, одягненого в блакитний піджак.

"Терміново ЗЖЕРТИ! Теееерміново! Цю булку я хочу терміново зжерти!!!! Моя насолода і радість!!!! Вже мій учитель! Моє серце і моє життя! Абсолютна любоффф!!!!...", - підписав знімок Влад.

Дві публікації зібрали майже 200 тисяч лайків за нетривалий час.

"Крутиши!!!!!❤️❤️❤️❤️ Хахах! Як круто, у вас - Ок Новорічний, у Мене - Hello! Smash!! - татуся - рулять!!😂", "Красунчики❤️. Щастя, здоров'я і кохання вашій родині🤗", "найкраща і гарна родина !Щастя вам", "Дуже класні😍😍😍", "Треба ж так бути схожим хлопчикові на маму 😁це дуже круто, солодкий ❤️", "Треба ж, зовсім не схожий на тата", "Господи,який він солодкий))))😍😍😍😘😘😘😘", "Який гарненький 💋", "Які очі 😍 любов до дітей найчистіша і неймовірна", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, молода мама Регіна Тодоренко підірвала мережу відвертим кадром.

На новому опублікованому фото артистка була зі своєю маленькою дитиною. Не тільки цей факт, але і те, що телеведуча спустила з плечей сукні і навіть трохи «посвітила» груддю, привернув увагу публіки.

Шанувальники оцінили й кадр, і поради зірки – відзначили природний «свіжий» вид артистки, майстерність фотографа і, звичайно ж, чарівного малюка.

Раніше ми писали, що українська співачка Регіна Тодоренко похвалилася новим фото з відпочинку на Балі.

На фото артистка обняла пальму. Вона була тільки в одному купальнику, а навколо порожній пляж з парасольками і лежаками.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку

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