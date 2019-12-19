Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко с мужем, Владом Топаловым, впервые решила показать лицо общего ребенка

Недавно малышу, Майклу, исполнился годик, пишет Рoliteka.net. Пара вместе с мальчиком снялась для одного из журналов, на обложке которого и появились.

Счастливый отец опубликовал соответствующие фото в своем Инстаграм.

"Наша первая новогодняя съемка!!!! 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

Наша веселая семейка! Люблю вас, мои медведи!...", - написал Топалов.

Стоит отметить, что также Влад опубликовал второй пост со своим ребенком, где держит Майкла, одетого в голубой пиджак.

"Срооооочно СОЖРАТЬ! Сроооочно! Эту булку я хочу срочно сожрать!!!! Моя сладость и радость!!!! Уже мой учитель! Моё сердце и моя жизнь! Абсолютная любоффф!!!!...", - подписал снимок Влад.

Две публикации собрали почти 200 тысяч лайков за непродолжительное время.

"Крутыши!!!!!❤️❤️❤️❤️ Хахах! Как круто, у вас- Ок Новогодний, у Меня- Hello! Smash!! - папаши - рулят!!😂", "Красавчики❤️. Счастья, здоровья и любви вашей семье🤗", "Самая лучшая и красивая семья !Счастья вам", "Очень классные😍😍😍", "Надо же так быть похожим мальчику на маму 😁это очень круто, сладкий ❤️", "Надо же, совсем не похож на папу", "Господи,какой он сладкий))))😍😍😍😘😘😘😘", "Какой хорошенький 💋", "Какие глазки 😍 любовь к детям самая чистая и невероятная", - написали пользователи сети.

Напомним, молодая мама Регина Тодоренко взорвала сеть откровенным кадром.

На новом опубликованном фото артистка показалась со своим маленьким ребенком. Не только этот факт, но и то, что телеведущая спустила с плеч платье и немного даже «посветила» грудью, привлек внимание публики.

Поклонники оценили и кадр, и советы звезды – отметили естественный «свежий» вид артистки, мастерство фотографа и, конечно же, милейшего малыша.

Ранее мы писали, что украинская певица Регина Тодоренко похвасталась новым фото с отдыха на Бали.

На фото артистка обняла пальму. Она была только в одном купальнике, а вокруг пустой пляж с зонтами и лежаками.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак