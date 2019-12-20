Дочка колишнього українського нардепа Михайла Добкіна, Алла, похвалилася своєю красивою зовнішністю, сидячи в машині

Дівчина зробила селфі, скинувши з себе верхній одяг і позуя лише в чорній футболці з надписом, а також з пишною укладкою, пише Рoliteka.net. Виразні очі Алли дивилися прямо в камеру, а пухкі губи, ідеальні брови і вії не можуть піти від уваги.

"А ви під подушкою щось знайшли?😁😉", - написала дівчина у пості.

Публікація за дві години зібрала понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Простирадло", "Без коментарів 😂", "Не знайшла. Але сама поклала синові. Прийде зі школи буде шукати. А то вранці не шукав 😊. Дорослий вже 😆😆😆", "Так, подаруночки😍", "Вірте в казку і в добро.....🌼🌼🌼", "То що ми знайшли не помістилося під подушку😂😅", "немає там нічого", "Сережки!!😍♥️ Правда, я сама їх туди поклала,коли на ніч знімала...🙄😂😂😂", "Дірку від бублика 😂", "Я нічого....пора чарівника міняти ось)):", "Немає нічого 🤣", "Жаль", "У мене під подушкою тільки простирадло 😂😭", "Ого, яка...", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, в Україні 19 грудня святкувався День святого Миколая. За традицією, дітям кладуть під подушки даруночки.

Нагадаємо, нещодавно Алла Добкіна з'явилася в короткій чорній сукні з глибоким декольте, але з довгими рукавами.

Своє пишне волосся дівчина закинула набік, надаючи образу більш спокусливий вигляд. А красиві босоніжки на тонкому каблуці ідеально підкреслили стрункість ніжок Алли.

За кілька годин пост дочки скандального політика зібрав понад 1000 лайків та коментарів.

Раніше ми писали, що 26-річна дочка Добкіна у своєму мікроблозі в Instagram поділилася кількома фото, зробленими в нічному клубі. На них дівчина постала в усьому білому, не рахуючи чорних шкіряних берців.

На Аллі світлі штани, блуза і піджак. Волосся красуні злегка розпатлане, макіяж при цьому не надто помітний. Дівчина тримається за скляну огорожу і зухвало дивиться прямо в об'єктив, поклавши праву руку на талію.

В пості Алла розповіла, що готує "лонгрид" і запропонувала шанувальникам вгадати, про що буде мова.

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