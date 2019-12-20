Дочка колишнього українського нардепа Михайла Добкіна, Алла, здивувала знімками зі знаменитостями
На фото ураїнська красуня постала з відомими акторами, такими як: Федір Бондарчук, Джейсон Стетхем і Бредлі Купер, а також з російським продюсером - Максом Фадєєвим і співаком - Тіматі, пише Рoliteka.net.
На кадрах Алла або мило тримається за руки зі знаменитостями, або прикладає руки до їх плечей. На всіх знімках дівчина виступає в ролі пари. "Я знаю, що ви робили минулого літа", - написано на кожному з них.
"Добре літо у мене було..насичене😅🤣😂", - написала Добкіна в пості.
Тарзан приспустив штани і показав, чим завоював Корольову: "Ось це звірюка"
Каменських засвітила апетитні форми в рваних штанях: "Запалює не тільки серця"
Брежнєва перетворилася на руду бестію у відвертому вбранні, зірку не впізнали: "Нова Йовович"
Підопічна Потапа влаштувала брудні танці з двома чоловіками, кадри облетіли мережу: «Як соковито!»
Як виявилося, дівчина скористалася спеціальною програмою. У результаті обличчя супутниць артистів, замінилися обличчам Алли.
Через деякий час пост отримав майже 100 лайків і кілька коментарів.
"Аллаааа😂😂😂😂😂🔥🤣🤣🤣🤣", "До сліз 😂😂😂😂😂", "мені здається, про Стетхема забули", - написали коментатори.
Нагадаємо, днями Алла зробила селфи, скинувши з себе верхній одяг і позуючи лише у чорній футболці з написами, а також з пишною укладкою.
Виразні очі Алли дивилися прямо в камеру, а пухкі губи, ідеальні брови і вії не можуть піти від уваги.
"А ви під подушкою щось знайшли?😁😉", - написала дівчина у пості.
Публікація за дві години зібрала понад 1000 лайків і багато хороших коментарів.
Раніше ми писали, що Алла Добкіна з'явилася в короткій чорній сукні з глибоким декольте, але з довгими рукавами.
Красиві босоніжки на тонкому каблуці ідеально підкреслили стрункість ніжок Алли.
Макіяж у вигляді стрілок на очах і стильні аксесуари завершили привабливий образ дівчини.
Раніше повідомлялося, що на одному фото Алла показала себе в светрі і спідниці, а також замість підборів наділа стіли. На другому - Добкіна вже позувала сидячи, трохи розставивши ноги.
Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:
"Яка ж ти красива, Аллуся", "Дуже красива", "Прямо дуже красива".
Нагадаємо також, що Алла поділилася фото, на якому вона постала в одному червоному худі без штанів.
Нагадаємо, ледь одягнена Алла Добкіна змусила скандального тата переживати: несподіване фото
Як повідомляла Politeka, пишногруда дочка Добкіна показала свого маленького серцеїда, особисті фото: «одна особа»
Також Politeka писала, що гаряча Добкіна посвітила пишними грудьми: "Хочеться уваги...", пікантні кадри