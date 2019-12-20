Дочка колишнього українського нардепа Михайла Добкіна, Алла, здивувала знімками зі знаменитостями

На фото ураїнська красуня постала з відомими акторами, такими як: Федір Бондарчук, Джейсон Стетхем і Бредлі Купер, а також з російським продюсером - Максом Фадєєвим і співаком - Тіматі, пише Рoliteka.net.

На кадрах Алла або мило тримається за руки зі знаменитостями, або прикладає руки до їх плечей. На всіх знімках дівчина виступає в ролі пари. "Я знаю, що ви робили минулого літа", - написано на кожному з них.

"Добре літо у мене було..насичене😅🤣😂", - написала Добкіна в пості.

Як виявилося, дівчина скористалася спеціальною програмою. У результаті обличчя супутниць артистів, замінилися обличчам Алли.

Через деякий час пост отримав майже 100 лайків і кілька коментарів.

"Аллаааа😂😂😂😂😂🔥🤣🤣🤣🤣", "До сліз 😂😂😂😂😂", "мені здається, про Стетхема забули", - написали коментатори.

Нагадаємо, днями Алла зробила селфи, скинувши з себе верхній одяг і позуючи лише у чорній футболці з написами, а також з пишною укладкою.

Виразні очі Алли дивилися прямо в камеру, а пухкі губи, ідеальні брови і вії не можуть піти від уваги.

"А ви під подушкою щось знайшли?😁😉", - написала дівчина у пості.

Публікація за дві години зібрала понад 1000 лайків і багато хороших коментарів.

Раніше ми писали, що Алла Добкіна з'явилася в короткій чорній сукні з глибоким декольте, але з довгими рукавами.

Красиві босоніжки на тонкому каблуці ідеально підкреслили стрункість ніжок Алли.

Макіяж у вигляді стрілок на очах і стильні аксесуари завершили привабливий образ дівчини.

Раніше повідомлялося, що на одному фото Алла показала себе в светрі і спідниці, а також замість підборів наділа стіли. На другому - Добкіна вже позувала сидячи, трохи розставивши ноги.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Яка ж ти красива, Аллуся", "Дуже красива", "Прямо дуже красива".

Нагадаємо також, що Алла поділилася фото, на якому вона постала в одному червоному худі без штанів.

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