Дочь бывшего украинского нардепа Михаила Добкина, Алла, удивила снимками со знаменитостями
На фото ураинская красотка предстала с известными актерами, такими как: Федор Бондарчук, Джейсон Стэтхэм и Брэдли Купер, а также с российским продюсером - Максом Фадеевым и певцом - Тимати, пишет Рoliteka.net.
На кадрах Алла либо мило держится за руки со знаменитостями, либо прикладывает руки к их плечам. На всех снимках девушка выступает в роли пары. "Я знаю, что вы делали прошлым летом", - написано на каждом из них.
"Хорошее лето у меня было..насыщенное😅🤣😂", - написала Добкина в посте.
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Как оказалось, девушка воспользовалась специальной программой. В результате лица спутниц артистов, заменились лицом Аллы.
Спустя некоторое время пост получил почти 100 лайков и несколько комментариев.
"Аллаааа😂😂😂😂😂🔥🤣🤣🤣🤣", "До слез 😂😂😂😂😂", "мне кажется, про Стетхема забыли", - написали комментаторы.
Напомним, на днях Алла сделала селфи, сбросив с себя верхнюю одежду и позируя лишь в черной футболке с надписями, а также с пышной укладкой.
Выразительные глаза Аллы смотрели прямо в камеру, а пухлые губы, идеальные брови и ресницы не могут уйти от внимания.
"А вы под подушкой что-то нашли?😁😉", - написала девушка в посте.
Публикация за два часа собрала более 1000 лайков и много хороших комментариев.
Ранее мы писали, что Алла Добкина предстала в коротком черном платье с глубоким декольте, но с длинными рукавами.
Красивые босоножки на тонком каблуке идеально подчеркнули стройность ножек Аллы.
Макияж в виде стрелок на глазах и стильные аксессуары завершили привлекательный образ девушки.
Ранее сообщалось, что на одном фото Алла показала себя в свитере и юбке, а также вместо каблуков надела стилы. На втором - Добкина уже позировала сидя, немного раздвинув ноги.
Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:
"Какая же ты красивая, Аллуся", "Очень красивая", "Прямо очень красивая".
Напомним также, что Алла поделилась фото, на котором она предстала в одном красном худи без штанов.
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