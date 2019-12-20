Дочь бывшего украинского нардепа Михаила Добкина, Алла, удивила снимками со знаменитостями

На фото ураинская красотка предстала с известными актерами, такими как: Федор Бондарчук, Джейсон Стэтхэм и Брэдли Купер, а также с российским продюсером - Максом Фадеевым и певцом - Тимати, пишет Рoliteka.net.

На кадрах Алла либо мило держится за руки со знаменитостями, либо прикладывает руки к их плечам. На всех снимках девушка выступает в роли пары. "Я знаю, что вы делали прошлым летом", - написано на каждом из них.

"Хорошее лето у меня было..насыщенное😅🤣😂", - написала Добкина в посте.

Как оказалось, девушка воспользовалась специальной программой. В результате лица спутниц артистов, заменились лицом Аллы.

Спустя некоторое время пост получил почти 100 лайков и несколько комментариев.

"Аллаааа😂😂😂😂😂🔥🤣🤣🤣🤣", "До слез 😂😂😂😂😂", "мне кажется, про Стетхема забыли", - написали комментаторы.

Напомним, на днях Алла сделала селфи, сбросив с себя верхнюю одежду и позируя лишь в черной футболке с надписями, а также с пышной укладкой.

Выразительные глаза Аллы смотрели прямо в камеру, а пухлые губы, идеальные брови и ресницы не могут уйти от внимания.

"А вы под подушкой что-то нашли?😁😉", - написала девушка в посте.

Публикация за два часа собрала более 1000 лайков и много хороших комментариев.

Ранее мы писали, что Алла Добкина предстала в коротком черном платье с глубоким декольте, но с длинными рукавами.

Красивые босоножки на тонком каблуке идеально подчеркнули стройность ножек Аллы.

Макияж в виде стрелок на глазах и стильные аксессуары завершили привлекательный образ девушки.

Ранее сообщалось, что на одном фото Алла показала себя в свитере и юбке, а также вместо каблуков надела стилы. На втором - Добкина уже позировала сидя, немного раздвинув ноги.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Какая же ты красивая, Аллуся", "Очень красивая", "Прямо очень красивая".

Напомним также, что Алла поделилась фото, на котором она предстала в одном красном худи без штанов.

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