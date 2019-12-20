Надя Дорофєєва показала, як дбає про неї її чоловік Володимир Дантес
Як повідомляє Politeka, популярна українська співачка поділилася з шанувальниками смішним домашнім відео на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). На ньому вона повертається додому і бачить, що чоловіка немає вдома. При цьому Дантес вирішив подбати про свою дружину і залишив їй написаний від руки рецепт запеченого в духовці курячого філе.
«Приїхала додому і сталося непоправне. Вови немає вдома - у нього сьогодні робота. І він мені залишив ось таке послання», - розповіла на відео Дорофєєва.
Судячи з рецепту, Дантес не дуже вірить в кулінарні здібності дружини, адже інструкція розписана дуже детально, включаючи пункт про те, як правильно включати духовку. Така скрупульозність потішила Дорофєєву.
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«Тобто, Вова, я така тупа, що ти думав, що я не зможу зробити, блін, філе. О боже», - розсміялася співачка.
Вона також поділилася своїм фото в процесі приготування курки.
Раніше ми писали про те, що солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва «викинула» у світ серію яскравих кадрів, показавши, як розважається з колегами в стильному образі.
Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному образі, а не в милому і скромному.
У розділі Сторі Надя показала забавне повернення в музичне додаток "Тік-Ток". А після, як і все, Надя показала, як побавитися з Позитивом. Вона стояла біля стінки в сценичном костюмі, а сам Олексій чомусь скривився і дивився трохи в бік.
Раніше Надя показала, як жартівливо "пройшлася" ручкою по штанів і кофті Олексія, а після несподівано в момент розмови Олексія з ким-то, дала йому жартівливу ляпаса. Вийшло більш ніж цікаво. Однак, оскільки фото були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли їх прокоментувати.
Нагадаємо, Дорофєєва засвітилася у компанії екс-дружини Потапа, вид вражає.
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва опинилася на підлозі перед молодими красунями.
Також Politeka писала, що Дорофєєва показала справжню себе в новому стилі.