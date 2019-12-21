Відома українська співачка Настя Каменських, виступаюча також під псевдонімом NK, поділилася фото зі зйомок "Х-Фактора"

На знімку настя гипюре. Під вбранням прикриває соковиті місця чорне боді. Фото вийшло більш, ніж спекотним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ви вже дивіться СТБ? Сьогодні дуже крутий ефір. Фінал 10-го сезону "Х-Фактора", - написала знаменитість.

Під фото написав коментар і Олексій Потапенко, український продюсер і чоловік Каменських. Він залишив червоні сердечка. Фанати також почали коментувати знімок:

"Найкраща.", "Фантастична жінка", "Дуже красива", "Бомба", "Волосся", "Я без розуму, як я це побачила, я була в шоці. Це така краса, я таю красуня. Вона дуже красива", "Шикарна", "Неймовірно красива".

Другий знімок опублікувала відома українська співачка Оля Полякова. Вона в шикарному білому платті йде з Настею по сходинках. Сукня майже нічого не прикриває виконавиці.

Під ним фанати не змогли залишити коментарі, так як фото було опубліковано в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників особистим знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Так, в цей раз співачка похвалилася не тільки пікантним чином, але ще й важливою нагородою. На своїй сторінці у Инстаграме зірка показала нагороду, яку отримала за свій кліп. Співачка позувала фіолетово-чорному вбранні без бретелей, підкреслює її соковиту груди.

У розділі Сторі артистка також показала кадри зі свого виступу, здивувавши жарким видом з підтанцьовкою. Настя з радістю похвалилася фігурою під час розминки.

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