Відома українська артистка Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", а також Олена Кравець з "Кварталу 95", показали спільне фото з виступу

На фото: Олена в класичному костюмі підняла ногу Катерини, яка була в сукні з великим декольте. На деяких знімках можна навіть побачити спідню білизну Кухар. Фото вийшли цікаві і запальні. Про це пише Politeka.

"Жінки правлять світом... Правда ж?)", -написала Кухар під знімками.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Абсолютно", "Дуже весело і красиво", "Катерина, ви неймовірна", Катрусю, яка ви різнобічна".

Раніше ми повідомляли, що Кухар з "Танців з зірками" вперше показала свою красуню-дочку.

Українська прима-балерина, член журі шоу "Танці з зірками", Катерина Кухар, з'явилася на обкладинці відомого журналу.

Дівчина розмістила знімок, на якому позує в жовтому платті. Від погляду не пішло глибоке декольте балерини і витончене довге прикраса. Ідеальна укладання і непомітний макіяж доповнюють образ Кухар.

На руках Катерина тримає гарну дівчинку в червоному платті. Дитиною опинилася дочка балерини та її чоловіка Олександра Стоянова. У пості жінка розповідає, як дівчинка старанно готувалася до фотосесії.

Також Politeka повідомляла, що Кравець з «Квартал 95» їдко помстилася Кухар прямо на сцені.

Олена Кравець з проекту «Квартал 95» їдко помстилася приму-балерину Катерині Кухар прямо на сцені.

Так, Кухар брала участь в одному з номерів, яку Кравець нібито запросила до верстата, щоб продемонструвати свою хореографію і розтяжку. При цьому Кравець не забула пригадати їй все, що чула під час танцювального шоу «Танці з зірками».

«Ваш танець, Катя, нагадав мені моє дитинство, як я стояла і дивилася на курку-гриль. Так от, навіть курка була цікавіше, там хоча б скоринка змінювалася»,- зазначила вона.

Нагадаємо, Кухар з «Танців з зірками» показала ідеальні форми в тісному вбранні

А ще Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" показала ідеальне тіло

Також Politeka повідомляла, що Кухар з «Танців з зірками» зізналася, як розслабляється з чоловіком



