Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл планують покинути Великобританію на Різдво

Про те, що герцоги Сасекські не бажає святкувати з королевою Єлизаветою ІІ стало відомо давно, але тепер з'явилася інформація, куди збирається родина.

Як виявилося, Меган Маркл втомилася терпіти цькування, що на неї давно завалилося. Так, обидва будуть святкувати Різдво в Канаді, де до них приєднається мати герцогині, Дорія Реглан.

Дані підтвердив представник подружжя. Зазначається, що таким чином пара хоче показати наскільки важлива Канада для неї і для Співдружності. Більш детально про подорожі розголошувати не планується з міркувань безпеки.

Нагадаємо, тижневу відпустку в листопаді, зокрема День подяки, герцоги Сасекські провели теж у Канаді, про що свідчила публікація в Instagram.

Раніше ми писали, 74-річний співак Рід Стюарт висловив обурення, що Меган і Гаррі планують відсвяткувати Різдво далеко від королеви.

За його словами, таким чином пара показала, що не поважає королеву. Стюарт впевнений - герцоги могли проявити повагу не до статусу монархині, а до віку адже їй вже 93 роки. Як зазначив артист, хто знає, скільки Єлизаветі залишилося на цьому світі.

Рокер на своєму прикладі розповів, що кидає всі справи і зустрічає Різдво з батьками, адже він не знає, скільки вони будуть разом у цьому світі.

А, що стосується, матері Меган, то у герцогів Сасекських попереду багато років, щоб з ними святкувати.

До думки Стюарта приєднався телеведучий Пірс Морган, який вважає, що принц і колишня актриса ображають британців.

Раніше повідомлялося, що серед британців провели опитування, в результаті дружину принца Гаррі, Меган Маркл, визнали найбільш несправедливо розкритикованою.

У першій п'ятірці "невдах" також виявилися: актор Ант МакПартлин, королева Єлизавета II, екоактивистка Грета Тунберг і автор кулінарних книг Алекс Голлівуд.

Маркл ж отримала перше місце з голосами 50% опитаних.

Герцогиню Сасекську стали критикувати, як тільки вона вийшла заміж за принца. Навіть набув розголосу скандал з батьком герцогині.

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