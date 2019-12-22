Екс-солістка ВІА Гра Альбіна Джанабаєва з Валерієм Меладзе зараз, схоже, переживають творчий, як виконавці і особистий, як пара – підйоми

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram співачки.

Останнім часом пара записала спільний хіт, часто виступає з його презентацією, показується разом на публіці – такі позитивні настрої відбиваються і на зовнішності артистки Джанабаєвої і на її сольній творчості.

Так на новому опублікованому відео артистка на яскравому тлі спецефектів виступила в чорному вбранні з горизонтальною лінією декольте. Візуально вбрання схоже на комбінезон з пишним акцентом на комірі. Вбрання вигідно підкреслило струнку фігуру російської виконавиці.

Альбіна Джанабаєва, як належить артисту, намагалася догодити публіці – активно рухалася на сцені, посміхалася і т. д.:

«Найголовніше.......

що ви є у мене! ❤❤❤», - підписала артистка кадри свого виступу в Санкт-Петербурзі.

Шанувальники нахвалюють Джанабаєву, пишуть про її природну харизму, чарівність і красу:

«Ви просто чудові!!! ❤»

«Вогонь»

«неймовірна»

Були і такі, яким творчість артистки не сподобалася:

«Не зрозумію для кого вона співає)))»

«Так собі…»

«Чому у неї всі пісні - нетямущі ???»

Нагадаємо, раніше артистка продемонструвала свою підтягнуту фігуру і подарувала шанувальникам практично новорічний настрій.

Звичайно ж, без пікантних нюансів не обійшлося. На нових фото жінка красувалася на зйомках одного з новорічних шоу:

«Ні, не в тіні, в сяйві ялинок, іграшок, знімальних софітів!) назнімали краси, - будемо радувати вас скоро…», - підписала артистка знімок.

На зйомках артистка була в стильному чорному костюмі під чоловічий крій і класичному взутті на шпильці, наряд вигідно підкреслив груди артиски - останні, навіть трохи "визирали" з-під V-образного декольте.

Шанувальники засипали екс-ВІА Гру безліччю компліментів:

«Мила Ви ❤!!!»

«Вау, красуня»

«Шалено красивий костюм і образ в цілому!!)»

«Альбіна, яка ви тонка людина 🌹»

«...Мені вже сняться сни з Вами 😂😃»

«Вогонь»

Раніше, артистка продемонструвала свою любов до відомого артиста на очах у здивованої публіки.

Подружжя виступили на відомому російському шоу Івана Урганта і завели публіку до безперервних аплодисментів.

Так між чоловіком і жінкою відчувається, що називається, іскра - крім іншого у виступі, Валерій Меладзе схопив Альбіну Джанабаєву за руку, а та хотіла було притулитися до коханого, але стрималася і не зробила цього так яскраво виражено, як, ймовірно, хотіла.

На опублікованих кадрах артистка красується в комбінезоні чорного кольору зі скромним, але декольте, Валерій - в костюмі.

Під час виступу вони і це видно - дуже намагалися сподобатися публіці, і, ймовірно бажали продемонстувати з допомогою своєї творчості всю глибину почуттів один до одного.

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

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