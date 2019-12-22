Українська співачка Таїсія Повалій опублікувала пост в Instagram, в якому розповіла про шоу на російському телеканалі

Артистка позувала в синьо-зеленій сукні, пише Рoliteka.net. Образ артистки завршали красиві аксесуари. На першому фото зірка зробила селфи, знявши себе крупним планом. Жінка дивилася в камеру і посміхалася.

На другому кадрі артистка з'явилася збоку. На платті були помітні пір'я павича. Як виявилося, зірку знімали під час того, як вона себе знімала.

В пості співачка розкрила інформацію про передноворічне шоу на одному з російських телеканалів.

"...З величезним нетерпінням і передчуттям чогось особливого чекаю цю Новорічну Казку!

Приєднуйтеся, дорогі мої друзі! Люблю вас! 😘❤️ До речі, у мене прекрасна роль , я граю доглядачку Гарему!", - написала Повалій.

Майже за добу публікація артистки зібрала майже 4000 лайків та багато коментарів. Деяким людям не дуже сподобалися фотографії, які розмістила зірка.

"Хочу запитати у Таї, ти на цьому фото, задоволена собою?" "Скоро всі співачки будуть з одним обличчям. Розрізняти тільки по голосу зможемо", "Тая, Ви шикарна!!!😍 Я в передчутті!💋💋💋", "Приголомшлива жінка 😻😻", "Дуже погана фотографія", "А на першому фото це теж ви?!", "Красуня!!! Хабібі!!! Ламазо!!! Обожнюю", "Шикарна 💙💙💙💙💙💙💙💙💙", "Все ж очі видають роки", "Не дуже вдале фото....", "Шикарна жінка", "Вау,ох,ох....", "Теж , мабуть, не чула ні про ботокс, ні про филеры", "Улюблена співачка і прекрасна жінка✨", "Не впізнала...(((", "Вау!!! Ви бомба!!! Дуже чекаю!!", "З Днем Народження Вас!!!Але обличчя звичайно трохи перетягнули ніби не ваше,змінилися)", "Просто жах", "На себе не схожі.... навіщо бути як всі....", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Таїсія Поваий кілька років поїхала з України і тепер активно виступає в РФ.

Зокрема, зараз у Росії знімають традиційні «Новорічні блакитні вогники».

Так, Таїсія Повалій «об'єдналася» з 40-річним Вітасом, артисти заспівають хіт 1976 року «Ти мені не снишся» з репертуарі ВІА «Синій птах».

Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла з-за власної помилки.

Як писала Politeka, скандально відома українська співачка-запроданкою Таїсія Повалій відзначилася нової безглуздою витівкою в Росії

Також Politeka чообщала, що співачка Таїсія Повалій похвалилася своїм визнанням в країні-агресора.