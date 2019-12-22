Відома українська співачка Настя Каменських, яка також виступає під псевдонімом NK, поділилася жарким чином

На фото Настя боді. Все тіло знаменитості в гипюре. Також Каменських використовувала накидку. Образ Настя доповнила високим хвостом, який був скинутий на дві сторони. Каменських стояла на сцені, як можна припустити, "Х-Фактора". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити фото і написати коментарі. Артистка опублікувала знімок в сторіс, де така функція відключена.

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Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами.

Так, в цей раз співачка похвалилася не тільки пікантним чином, але ще й важливою нагородою. На своїй сторінці у Инстаграме зірка показала нагороду, яку отримала за свій кліп. Співачка позувала фіолетово-чорному вбранні без бретелей, підкреслює її соковиту груди.

Повідомлялося, що популярна українська співачка підготувала для своїх фанатів подарунок до Дня святого Миколая. Настя опублікувала у своєму Instagram відео, на якому вона виконує уривок святкової пісні.

«Дороге мої! Сьогодні день Св. Миколу, який символізує початок низки Різдвяних і Новорічних свят. Нехай у вашому житті буде багато неймовірних, добрих, щирих і яскравих чудес! Попереду багато любові, обіймів з самими близькими і коханими, виконання бажань, бій курантів … а головне, ДИВО Різдва! Вірте в нього і воно обов'язково трапиться», - написала виконавиця.

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