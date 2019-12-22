Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня Nikita, а зараз DJ NANA, показала фото без одягу
Анастасія на знімку виявилася зовсім без одягу. Вона прикрила руками груди, а долоньки доклала до голови. Видно, що у Кумейко вологе тіло. Очі прикриті волоссям. Образ доповнено трояндою в роті. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Анастасії, Насті, Настусі. Сьогодні наш день. День Ангела! Всіх Анастасій я вітаю, а всім іншим нагадую, що потрібно нас привітати і передати іншим, щоб вітали нас. Котики, ну ви зрозуміли", - написала дівчина під фото.
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Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:
"Зі святом", "Гаряча", "Моя графиня Анастасія", "Сьогодні день Анни".
Раніше мыы повідомляли, що Настя на цей раз здалася в латексному костюмі і кашкеті з козирком. Вона присіла на коліна і розсунула ноги. На фото можна помітити нижню білизну, яке Кумейко засвітила.
"Слон", - підписала смайликом фото Анастасія.
Фанати залишили сотні лайків під знімком і кілька коментарів у вигляді смайликів.
Повідомлялося, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, екс-Nikita, а зараз Dj, похвалилася своєю розтяжкою.
На фото Анастасія демонструє на килимку, як вона розминає свої кісточки. Для цього Кумейко наділу спортивний одяг.
На другому фото Кумейко вже в повітряному шпагаті і тримає ногу рукою.
"За секунду до падіння. Трималася, ніж могла", - підписала фото Анастасія.
Фанати встигли залишити кілька коментарів:
"Красива незрівнянно!!!!! Тіло, горішок, розтяжка , вся. Спасибі величезне за таке фото і такі слова!!!!!", "Негайно треба тебе нагодувати", "Чому я дивлюся на це фото вже більше хвилини...", "Моя красуня".
Нагадаємо, екс-Nikita розставила ноги і показала свою гордість в пікантній позі
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