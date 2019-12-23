Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва «викинула» в світ яскравий кадр, показавши, як розважається у стильному образі

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному образі, пише Politeka.

В цей раз співачка показала незвичайне фото, яким чимало розбурхала мережу. На представленому кадрі Надя з'явилася в темному спортивному луці – на ній чорний костюм з білою футболкою, кепкою і кросівками, а в руках тримає склянку з улюбленим напоєм.

Волосся зірки розпущені, а на обличчі легкий макіяж. Надя сидить навпочіпки на асфальті, а за спиною видніється стіна з написом: "Господи, ну хто така Надя Дорофєєва".

"Підводжу результати 2019-го", – пише Надя під постом, здивувавши шанувальників.

Користувачі мережі написали безліч коментарів на адресу зірки і почали обговорювати її.

Також на фан-сторінці зірки з'явився яскравий святковий кадр. Задоволена Надя разом з мамою і колегами відвідала модну вечірку. Зазначимо, що на фото артистка позувала разом з дружиною Позитиву – Ганною Андрійчук-Завгородньої, екс-дружиною Потапа – Іриною Горовий, а також її дочкою. Також на фото були присутні і інші знаменитості. При цьому Насті Каменських на знімку немає.

Зазначимо, ще зірка вразила мережа жарким фото, на якому вона позує в образі подарунка. Співачка похвалилася новорічних чином у спеціальній локації, яку доповнюють величезні ялинкові іграшки.

Сама зірка позувала в червоній міні-наряді, на талії якого широка стрічка, що переходить у великий бант на спині. Волосся покладені в акуратні локони. Доповнили образ білі святкові босоніжки.

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