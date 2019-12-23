Хто б міг подумати...

З'явилася цікава деталь з життя Анастасії Заворотнюк, яка зараз за інформацією ЗМІ лікується від раку

"Оглядач" повідомляє, що раніше Анастасія Заворотнюк перетиналася з Віктором Януковичем, коли він займав пост президента України, а також тодішнім главою РФ Дмитром Медведєвим.

Мова йде про міжнародний автопробіг "Санкт-Петербург – Київ". Тоді, дев'ять років тому, захід було приурочено до столітнього ювілею проведення першого міжнародного пробігу на приз імператора Миколи II. Заворотнюк брала участь у пробігу з російської сторони.

Коли учасники перетнули кордон, їх зустрів президент України Віктор Янукович. В той час він і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв проїхали за кермом автомобілів "Перемога" від точки старту етапу, яка перебувала в 26 км від російсько-українського кордону, до фінішу в українському місті Глухів Сумської області більше 60 кілометрів.

Екіпаж Анастасії Заворотнюк тоді не зміг здобути перемогу у змаганні. Лідером пробігу стала знімальна група телеканалу НТВ.

Раніше ми писали про те, що один з російських банків "заморозив" рахунки фігуриста Петра Чернишова, чоловіка хворої на рак Анастасії Заворотнюк. Відзначається, що банк пішов на такі дії за вказівкою податкової служби Санкт-Петербурга, так як саме тут зареєстровані компанії артиста. В результаті, Чернишову недоступне проведення фінансових операцій.

Проблема з банками та податкової тягнеться вже кілька місяців. Нібито причиною стали сумнівні фінансові операції.

Також повідомлялося, що російський цілитель Олександр Ручкін розповів, що не бачить у неї пухлини. Цілитель впевнено заявив, що у актриси немає онкології. Він поставив Анастасії Заворотнюк зовсім інший діагноз.

"Мабуть, Анастасія перенесла якийсь великий стрес, була напруга, ЦНС знаходиться в корі головного мозку, вона дала збій…" – заявив він.

Також він спростував найсумніші прогнози. Знахар переконаний, що вже скоро улюблена багатьма артистка одужає, і буде радувати всіх новими ролями.

Нагадаємо, популярний російський співак приголомшив заявою про хвору на рак Заворотнюк.

Як повідомляла Politeka, хвору на рак Заворотнюк переслідують в Росії: рідні не стрималися і показали скандальні фото.

Також Politeka писала, що Жигунов бив Заворотнюк: зірка "Моєї прекрасної няні" не стримався і видав усю правду.