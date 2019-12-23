Кто бы мог подумать...

Появилась интересная деталь из жизни Анастасии Заворотнюк, которая сейчас по информации СМИ лечится от рака

"Обозреватель" сообщает, что ранее Анастасия Заворотнюк пересекалась с Виктором Януковичем, когда он занимал пост президента Украины, а также тогдашним главой РФ Дмитрием Медведевым.

Речь идет о международном автопробеге "Санкт-Петербург – Киев". Тогда, девять лет назад, мероприятие было приурочено к столетнему юбилею проведения первого международного пробега на приз императора Николая II. Заворотнюк участвовала в пробеге с российской стороны.

Когда участники пересекли границу, их встретил президент Украины Виктор Янукович. В то время он и тогдашний президент России Дмитрий Медведев проехали за рулем автомобилей "Победа" от точки старта этапа, которая находилась в 26 километрах от российско-украинской границы, до финиша в украинском городе Глухов Сумской области более 60 километров.

Экипаж Анастасии Заворотнюк тогда не смог одержать победу в соревновании. Лидером пробега стала съемочная группа телеканала НТВ.

Ранее мы писали о том, что один из российских банков "заморозил" счета фигуриста Петра Чернышева, мужа больной раком Анастасии Заворотнюк. Отмечается, что банк пошел на такие действия по указке налоговой службы Санкт-Петербурга, так как именно здесь зарегестрированы компании артиста. В результате, Чернышеву недоступно проведение финансовых операций.

Проблема с банками и налоговой тянется уже несколько месяцев. Якобы причиной стали сомнительные финансовые операции.

Также сообщалось, что российский целитель Александр Ручкин рассказал, что не видит у нее опухоли. Целитель уверенно заявил, что у актрисы нет онкологии. Он поставил Анастасии Заворотнюк совершенно другой диагноз.

"Видимо, Анастасия перенесла какой-то большой стресс, было напряжение, ЦНС находится в коре головного мозга, она дала сбой…" – заявил он.

Также он опроверг самые печальные прогнозы. Знахарь убежден, что уже скоро любимая многими артистка выздоровеет, и будет радовать всех новыми ролями.

Напомним, популярный российский певец ошеломил заявлением о больной раком Заворотнюк.

Как сообщала Politeka, больную раком Заворотнюк преследуют в России: родные не сдержались и показали скандальные фото.

Также Politeka писала, что Жигунов бил Заворотнюк: звезда "Моей прекрасной няни" не сдержался и выдал всю правду.