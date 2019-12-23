Світлана Ходченкова вирішила повторити успіх Анастасії Волочкової і похвалилася своєю розтяжкою

Знаменита російська актриса здивувала шанувальників новим знімком. Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці Instagram Ходченкова опублікувала фото, на якому вона позує в чорному вечірньому платті і масивних кирзових чоботях. При цьому зірка високо задерла одну ногу, продемонструвавши вражаючу розтяжку.

Втім, дивна поза нагадала багатьом шанувальникам актриси про іншу одіозну російську зірку – балерину Анастасію Волочкову. Під фотографією з'явилося безліч коментарів.

«Свєта! Я знаю, де ти цьому навчилася!», «Хоба», «Ласкаво просимо в Кремлівський полк», «Друга Волочкова просто», «Оце нога», «ух, гарна», «Є жінки в російських селищах», «Волочкова заздрить», - пишуть люди.

Варто відзначити, що Ходченкова неодноразово працювала з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським. Разом з ним актриса виконувала головні ролі в таких фільмах, як: три частини «Кохання у великому місті», «Службовий роман. Наш час», «Ржевський проти Наполеона», «Наполеон і Жозефіна». Враховуючи, що у фільмах Зеленський і Ходченкова грали закоханих, їм неодноразово доводилося цілуватися на знімальному майданчику.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відому російську актрису Світлану Ходченкову запідозрили у вагітності.

36-річна зірка російського кіно здивувала своїх шанувальників несподіваними змінами в зовнішності. Так, Ходченкову стали все частіше помічати в мішкуватому одязі, яка ретельно приховує її фігуру.

Ці зміни співпали за часом з появою чуток про роман актриси з 40-річним коміком і колишнім КВНщиком Семеном Слепаковым. Як зазначалося, закоханих помітили в Ермітажі, вони цілувалися і обіймалися у всіх на виду. Російські ЗМІ писали, що між Слепаковым і Ходченкової могли виникнути відносини на зйомках серіалу «Домашній арешт».

Фанати активно обговорюють можливість зоряного романа і все частіше цікавляться у Ходченкової, чи не вагітна вона. Днями актриса знову підігріла ці чутки, опублікувавши у своєму Instagram фото в мішкуватому піджаку, який підозріло випирає на кругленькому животі зірки.

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