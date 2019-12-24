37-річна російська співачка українського походження Віра Брежнєва здивувала зовнішнім виглядом - зібралася літати

Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram зірка поділилася свіжим роликом, який зняла в своєму особняку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця). В кадрі Віра з'явилася в звичайному домашньому светрі темно-коричневого кольору, зі злегка розпатланим волоссям і з мінімум косметики на обличчі. Іноді на задньому фоні співачки миготять прикрашені по-новорічному ялинки в гірляндах.

Артистка вирішила подякувати шанувальникам за відгуки про її нову пісню.

"Від усієї душі хочу подякувати за відгуки про пісню "Час літати". Вона вийшла саме такою, якою я хотіла, і я рада, що вона знайшла відгук у ваших серцях, тому що новий рік, новий етап і час літати", - говорить Віра на запису.

Також зірка поцікавилася, яка святкова музика до Нового року і Різдва подобається її фанатам:

"щороку напередодні новорічних свят мені хочеться слухати пісні, які дарують настрій.. це для мене вже багато років - Jingle bells ( Frank Sinatra )All I want for Christmas is you ( Mariah Carey ), Let it snow ( Dean Martin ),тепер ще й Час Літати ✨. Яка пісня у вас асоціюється зі святами і дарує настрій?)"

Коментуючі кинулися відповідати артистці, згадуючи улюблені хіти. Також багато хто розсипався в компліментах.

"У лісі народилася ялиночка, в лісі вона росла 🌲🌲🌲"

"Новий рік до нас мчить, скоро все станеться 😆 в цій пісні самий що ні є новий рік по-російськи 😺"

"А я обожнюю вашу- «Люди любіть один одного», вона була гімном мого минулого НГ;)) тому що теж з'явилася перед святом!"

"Всі пісні Frank Sinatra! Вони просякнуті чари і атмосферою"

"Верунчик ви супер ♥️♥️♥️"

"Лапочка❤️"

"Як завжди! Очаровашка. ❤️"

"Твоє фото можна назвати живим – блиск в очах, сонячна усмішка, суцільна анімація!"

"гріб**ний садівник, віра в правду навчиться літати, і не припиняє розквітати 😂"

"Я тут один розумію що це фейк? Ну звідки у брежнєвої час щоб тут сидіти з вами,з простими людьми!"

Раніше ми повідомляли, Віра Брежнєва поділилася дивними кадрами в Instagram. Так, 10-річна дочка Сара поклала голову їй на плече, але тут же в кадрі чиясь чоловіча рука лягла прямо на груди артистці - зовсім нескромно, враховуючи, що поруч дитина.

Судячи з підпису про сімейну ідилію, рука належить чоловікові Віри продюсерові Костянтину Меладзе.