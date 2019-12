View this post on Instagram

💫✨ Каждый год в канун новогодних праздников мне хочется слушать песни, которые дарят настроение.. самые для меня уже много лет - Jingle bells ( Frank Sinatra )All I want for Christmas is you ( Mariah Carey ), Let it snow ( Dean Martin ),теперь ещё и Время Летать ✨ . Какая песня у вас ассоциируется с праздниками и дарит настроение?)