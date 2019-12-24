Популярна телеведуча і артистка Анфіса Чехова схвилювала мережу новим фото, на якому вона позує в пустелі в східному вбранні

Як пише Politeka.net спекотне фото вона оприлюднила на своїй сторінці Instagram.

Знімок був зроблений, коли знаменитість відпочивала в одній з арабських країн, а саме в Омані.

Телеведуча постала в образі східної цариці і вибрала сукню майже такого ж типу, як у Хюррем Султан з серіалу «Великолепный век». Крім того, Чехова поділилася новим віршем власного творіння.

Фолловери прийшли в захват від способу і вірша.

«Неймовірно красиво і вірш і фото)) 😍😍», «Фотографія класна) така східна)», «Пристрасть у плоті», «Не всім зрозуміти,але випробувавши цей прекрасний кошмар, розумієш що воно того варте!», «Фото просто без слів🤩і вірш бомба. Любимо вас», «Яке палке вийшло. Ух!!!», «Богиня з даром мудреця❤️», «Божественно!», «Пісочна принцеса🌸», - пишуть в мережі.

Як повідомлялося раніше, 42-річна російська ведуча Анфіса Чехова вразила зовнішнім виглядом на відпочинку в одній з арабських країн.

Зірка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram роликом, створеному з різних шматочків відзнятого матеріалу відпочинку в Омані. Анфіса показала себе такою, яка вона є насправді, причому не завжди з макіяжем (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"Оманську пригоди... 🐫 🐪 10 фактів про Омані, які ви хотіли знати і не боялися запитати", - написала в соцмережі Чехова.

За її словами, Оман значиться другий з безпеки країною в світі. На першому місці стоїть Фінляндія.

"Оманську чоловіки сильно відрізняються від арабських чоловіків з ОАЕ, і Єгипту. Вони не зарозумілі і не задирають ніс, як дубайські чоловіки, не нахабні і не чіпляються, як єгипетські. Вони скромні, ввічливі, доброзичливі і дуже добре виховані", - додала Чехова у своєму пості.

Ведуча зізналася, що закохалася в цю східну країну.

"В Оман, просто неможливо не закохатися! Це було одне з кращих Подорожей в моєму житті!", - підсумувала знаменитість.

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