Відома українська виконавиця Віра Брежнєва вирішила показати, як виглядає без макіяжу

Як повідомляє Politeka, кадрами дівчина поділилася в Instagram.

«Мій докладний відповідь на ваш популярний питання про новорічному & повсякденному макіяжі - вже зараз», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Брежнєва позує в одній білизні без макіяжу. Походу відео виконавиця показує, як наносить макіяж. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її прихильників.

«Вічно молода Віра!!! Шикарна», «Чекаємо тепер кулінарних рецептів», «Вау, красуня», «Ого, як несподівано. Без макіяжу виглядаєте ще краще», «яка ж ви гарна», «Віра, така мила без макіяжу», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 37-річна російська співачка українського походження Віра Брежнєва здивувала зовнішнім виглядом - зібралася літати.

У своєму мікроблозі в Instagram зірка поділилася свіжим роликом, який зняла в своєму особняку (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця). В кадрі Віра з'явилася в звичайному домашньому светрі темно-коричневого кольору, зі злегка розпатланим волоссям і з мінімум косметики на обличчі. Іноді на задньому фоні співачки миготять прикрашені по-новорічному ялинки в гірляндах.

Артистка вирішила подякувати шанувальників за відгуки про її нової пісні.

"Від усієї душі хочу подякувати за відгуки про пісню "Час літати". Вона вийшла саме такою, якою я хотіла, і я рада, що вона знайшла відгук у ваших серцях, тому що новий рік, новий етап і час літати", - говорить Віра на запису.

Також зірка поцікавилася, яку святкову музику до Нового року і Різдва воліють її фанати:

"щороку напередодні новорічних свят мені хочеться слухати пісні, які дарують настрій.. самі для мене вже багато років - Jingle bells ( Frank Sinatra )All I want for Christmas is you ( Mariah Carey ), Let it snow ( Dean Martin ),тепер ще й Час Літати ✨. Яка пісня у вас асоціюється зі святами і дарує настрій?)"

