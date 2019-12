Известная украинская исполнительница Вера Брежнева решила показать, как выглядит без макияжа

Как сообщает Politeka, кадрами девушка поделилась в Instagram.

«Мой подробный ответ на ваш популярный вопрос о новогоднем & повседневном макияже - уже сейчас», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Брежнева позирует в одном белье без макияжа. Походу видео исполнительница показывает, как наносит макияж. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.

«Вечно молодая Вера!!! Шикарная», «Ждём теперь кулинарных рецептов», «Вау, красотка», «Ого, как неожиданно. Без макияжа выглядите еще лучше», «какая же вы красивая», «Вера, такая милая без макияжа», - пишут они.

Как собщалось ранее, 37-летняя российская певица украинского происхождения Вера Брежнева удивила внешним видом - собралась летать.

В своем микроблоге в Инстаграм звезда поделилась свежим роликом, который сняла в своем особняке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). В кадре Вера предстала в обычном домашнем свитере темно-коричневого цвета, со слегка растрепанными волосами и с минимум косметики на лице. Иногда на заднем фоне певицы мелькают украшенные по-новогоднему елочки в гирляндах.

Артистка решила поблагодарить поклонников за отклики о ее новой песне.

"От всей души хочу поблагодарить за отзывы о песне "Время летать". Она получилась именно такой, какой я хотела, и я рада, что она нашла отклик в ваших сердцах, потому что новый год, новый этап и время летать", - говорит Вера на записи.

Также звезда поинтересовалась, какую праздничную музыку к Новому году и Рождеству предпочитают ее фанаты:

"Каждый год в канун новогодних праздников мне хочется слушать песни, которые дарят настроение.. самые для меня уже много лет - Jingle bells ( Frank Sinatra )All I want for Christmas is you ( Mariah Carey ), Let it snow ( Dean Martin ),теперь ещё и Время Летать ✨. Какая песня у вас ассоциируется с праздниками и дарит настроение?)"

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.