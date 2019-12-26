Фіналістка шоу "Танці з зірками", гімнастка Анна Різатдінова показала в камеру свій подарунок

Зірка опублікувала фото в Instagram, на якому демонструє фігуру, пише Рoliteka.net.

Гімнастка позувала в чорній міні-сукні, яка підкреслила її красиву фігуру. Хвилясті локони і непомітний макіяж доповнили образ красуні.

Анна перебувала в руках з подарунком біля новорічної ялинки.

"#різдвянаісторіязтіноюкароль 😇", - підписала пост Різатдінова.

За дві години пост зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Неймовірно чарівна усмішка 😍", "Прекрасна 😍", "Яка ви красуня, Ганнуся ❤️", "Дуже красива", "Вітаю з Різдвом вас Аню 🙌", "Нічого собі!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ганна Різатдінова показала ідеальну розтяжку.

На фото в Сториз Анна з'явилася в білій сукні для виступів з пишним низом. При цьому зверху воно вкрите золотими мереживами. На другому знімку Різатдінова виступає на сцені в наряді і робить повітряний шпагат.

Раніше повідомлялося, що олімпійська призерка Ганна Різатдінова запевнила шанувальників, що чутки про піар за рахунок відносин з відомим багатієм повна нісенітниця:

«Днями я дізналася, що, виявляється, що багато хто думає, що я з Олександром Онищенком. Навіть не те, що багато хто, а от всіх оточив такий слух про те, що я з Олександром, але просто на якийсь період часу, ми, скажімо так, розійшлися і спеціально все це розіграли, але все буде добре, через пару років або невідомо коли ми зійдемося і будемо жити довго і щасливо», - сказала Ганна Різатдінова

Також, за словами зірки «Танців з зірками 2019», вони з екс-нардепом розлучилися ще на початку цього року:

«Двічі в одну річку точно не входять», - вважає зірка ТБ.

Нагадаємо також - після того, як сам Кіт зізнався, що відмовився танцювати в парі на "Танцях з зірками" з Анною Ризатдіновою, він щиро здивувався, що гімнастка дійшла до фіналу. Його думка, що спортсмени йдуть десь у середині проекту, Ганна розкритикувала на своїй сторінці в Instagram.

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