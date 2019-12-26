Молода мама Регіна Тодоренко похизувалася відвертим кадром

Артистка релаксує на одному з найпопулярніших курортів світу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки ТБ і мережі.

Цього разу відома телеведуча і молода мама показала себе серед екзотичної рослинності. На дружині зіркового російського виконавця Влада Топалова роздільний купальник у смужку. Волосся артистка частково підняла в пучок, свої руку та палець, чомусь, тримає біля рота.

Фотографія вийшла атмосферною - теплою і барвистою. Але головне, на що звернули увагу шанувальники артистки - це, зрозуміло, її фігура. Регіна Тодоренко на знімку демонструє підтягнутий живіт, частково видно її груди, а також спокусливі стегна.

Фани пишуть, що в захваті від Регіни, її життєрадісності, а також дякують за конкурс - артистка вирішила влаштувати для своїх підписників новорічний розіграш призів.

Раніше, окрім фізичної демонстрації себе – пікантних частин тіла зокрема, артистка вирішила розповісти про особисте.

На новому опублікованому фото артистка показалася зі своєю маленькою дитиною. Не тільки цей факт, але і те, що телеведуча спустила з плечей сукню і навіть трохи «посвітила» грудьми, привернув увагу публіки. В кадрі знаменитість постала вся в білому на руках з сином і, схоже, вона його годувала в момент зйомки. Волосся артистка розпустила, погляд у неї на знімку – проникливий, люблячий, словом, як у кожної мами:

«@vladtopalovofficial + #Майкл = краще, що трапилося в моєму житті! 🐻 🐻🐻 Зараз читаю главу про дитячі примхи, маніпуляції, істерики, і як з ними справлятися. Відповідь дуже проста: «НЕ ДОВОДИТИ ДО вищепереліченого»,- пише Регіна в мережі і додає, додає чимало – вона опублікувала лонгрід у своєму мікро-блозі, про «формулу щасливих батьків»:

«…Як тільки я знайшла формулу вирішення цієї складної математичної задачі, все заграло новими фарбами.

Формула - власний приклад! Необхідно завжди звертатися до витоків. Раніше ми не говорили, а лише показували, ілюстрували свої думки наскальними малюнками. Ось і зараз, як мені здається, ефективніше прохання підкріпити дією. Ми пробуємо, Майкл віддзеркалює) Так, на все це потрібні час, сили і ЛЮБОВ 💓».

Шанувальники оцінили й кадр, і поради зірки – відзначили природний «свіжий» вид артистки, майстерність фотографа і, звичайно ж, чарівного малюка.

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